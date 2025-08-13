¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢Á´4¶ÊÆþ¤ê¤Î¥Ë¥åーEP¡ØDe-CODE¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡LINE VOOM¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â
¡¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¡¢¥Ë¥åーEP¡ØDe-CODE¡Ù¤òËÜÆü8·î13Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Çµ»ç¤¬²Î¤¦¡È½÷¤Î»Ò¤Î¿´Íý¡É¤È¡È°¦¤µ¤ì¤¿¤¤Íß¡É¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¡Ä¡ÄÎòÂå²ÎÉ±¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Î²Æ¤òºÌ¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢8·î15Æü¸ø³«¤ÎSTUDIO4¡î¤Ë¤è¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØChaO¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖChaO!¡×¤ä¡¢¡ÖCurly Hair¡×¡ÖCELESTIA¡×¡ÖCUBE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸öÅÄ¤È²»³Ú¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å ¤Õ¤¯¤ê¤å¤¦¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤¬ËÜÆü¤è¤êHP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü20»þ¤è¤êLINE VOOM¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£ºîÉÊÀ©ºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢25¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸öÅÄ¤ÏËÜºî¤ò·È¤¨¤¿25¼þÇ¯¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～¡Ù¤òº£½©³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë