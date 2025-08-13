「すみません」と「すいません」のどちらを使うべきか、迷ってしまうこともあるでしょう。正しい表現を知り、シーンにあわせて適切に使用するのが大切です。この記事では、「すみません」と「すいません」の意味や使い方、シーン別の例文、言い換え表現について解説します。

「すみません」「すいません」の違い

「すみません」「すいません」正しいのは？

正しい表現は「すみません」です 。「すいません」は、「すみません」が発音しやすく変化したもので、口頭での会話で日常的に使うこともありますが、書き言葉やビジネスでは基本的に使用しないようにしましょう。

「すみません」の意味

「すみません」は、「済まない」の丁寧語です。「終わる、解決する、満足する」といった意味を持つ「済む」を打ち消した言葉で、「すみません」は「気持ちが収まらない」「申し訳ない」という意味で使われます。

ビジネスで「すみません」を使う際の注意点

「すみません」は汎用性が高い言葉ですが、ビジネスでは以下のようなポイントに気を付けて使用するようにしましょう。

謝罪・感謝・依頼をする際に使える

「すみません」は、謝罪、感謝、依頼をする際に加え、クッション言葉、呼び掛けにも使用できます。英語では謝罪は「I’m sorry」、感謝は「Thank you」、呼び掛けは「Excuse me」と使い分けますが、日本語の「すみません」はどのシーンでも使うことができます。

口語のためビジネスメールには不適切

「すみません」は口語表現のため、基本的にメールでは使用しません。ビジネスメールを送る際には、「申し訳ございません」や「恐れ入ります」などに言い換えるのが適切です。

目上の人や取引先には使用しない

「すみません」は目上の人、取引先などの社外の人に使うと失礼になってしまう場合があります。ビジネスシーンやフォーマルな場面では、謙譲語や尊敬語がより適切です。「すみません」はカジュアルな場面や親しい間柄以外は使用しないほうが無難です。

シーン別の「すみません」の例文

ここでは、「すみません」のシーン別の例文を紹介します。

謝罪する場合

「すみません」は、相手に謝罪をする際に使用できます。



例文 メールの返信が遅れてしまいすみません。すぐに対応いたします。 報告書の内容に間違いがありました。すみません、すぐに修正します。 メールの返信が遅れてしまいすみません。すぐに対応いたします。 報告書の内容に間違いがありました。すみません、すぐに修正します。

感謝する場合

相手に感謝したいときにも「すみません」は使用できます。謙虚さや申し訳なさを表現することができます。



例文 急な依頼にもかかわらず、イベントの準備を手伝っていただいてすみません。とても助かりました。 お手数をおかけしてすみません、おかげで無事に終えることができました。 急な依頼にもかかわらず、イベントの準備を手伝っていただいてすみません。とても助かりました。 お手数をおかけしてすみません、おかげで無事に終えることができました。

依頼する場合（呼び掛ける場合）

相手に何かお願いしたい場合に、「すみません」をクッション言葉として用いることで、相手に配慮した言い回しになります。呼び掛けたい際にも使用できます。



例文 すみません、少しお時間をいただいてもいいですか？ すみません、この資料を確認していただけますか？ すみません、少しお時間をいただいてもいいですか？ すみません、この資料を確認していただけますか？

ビジネスシーンで使える言い換え表現

目上の人や取引先に使用できる、「すみません」の言い換え表現をシーン別に紹介します。なお、「すみません」は「ごめんなさい」とも言い換えられますが、くだけた印象が強いため、ビジネスでは不適切です。

謝罪する場合

謝罪する場合「失礼しました（失礼いたしました）」「申し訳ございません」「お詫び申し上げます」「陳謝いたします（陳謝申し上げます）」と言い換えが可能です。「深く」「心より」「誠に」「大変」などを付け加えると、謝罪や反省の気持ちをより強調して表現することができます。



例文 日付を間違えてお伝えしてしまい、大変失礼しました。 ご依頼いただいた件に誤りがあり、誠に申し訳ございません。 納品が遅れたことに関して、お詫び申し上げます。 この度は、私の不手際によりご不便をおかけしましたことを、深く陳謝いたします。 日付を間違えてお伝えしてしまい、大変失礼しました。 ご依頼いただいた件に誤りがあり、誠に申し訳ございません。 納品が遅れたことに関して、お詫び申し上げます。 この度は、私の不手際によりご不便をおかけしましたことを、深く陳謝いたします。

感謝する場合

感謝する場合「ありがとうございます」「感謝いたします」「恐れ入ります」「恐縮です」「痛み入ります」と言い換えが可能です。全て目上の人に対して使うことができますが、「ありがとうございます」以外は謙遜する意味合いが強いため、同僚や部下には使用しないのが一般的です。



例文 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 ご多忙の中、貴重なお時間をいただき、感謝いたします。 そのように評価していただき、恐れ入ります。大変励みになります。 ご配慮いただき恐縮です。 温かいお声掛けをいただき、痛み入ります。 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 ご多忙の中、貴重なお時間をいただき、感謝いたします。 そのように評価していただき、恐れ入ります。大変励みになります。 ご配慮いただき恐縮です。 温かいお声掛けをいただき、痛み入ります。

依頼する場合（呼び掛ける場合）

依頼する場合、「恐れ入ります」「お手数をおかけします」、呼び掛ける場合は「少々よろしいでしょうか」「失礼します（いたします）」と言い換えることができます。依頼する前に添えると、「すみません」同様、クッション言葉としての役割を果たし、相手に配慮した言い回しになります。



例文 恐れ入りますが、こちらの書類に目を通していただけますでしょうか。 お手数をおかけしますが、こちらのデータを再度ご確認いただけますか。 会議の前に少々よろしいでしょうか、確認したい点がございます。 失礼します、ただいまお時間よろしいでしょうか。 恐れ入りますが、こちらの書類に目を通していただけますでしょうか。 お手数をおかけしますが、こちらのデータを再度ご確認いただけますか。 会議の前に少々よろしいでしょうか、確認したい点がございます。 失礼します、ただいまお時間よろしいでしょうか。

まとめ

この記事では、「すみません」と「すいません」の違いや使い方・注意点、例文、言い換え表現を解説しました。正しい表現は「すみません」であり、書き言葉やビジネスシーンではこちらを使用するのが適切です。「すみません」は謝罪や感謝、依頼する場面で使えますが、ビジネスメールや目上の人への使用は避け、「申し訳ございません」や「恐れ入ります」といった表現に言い換えるとよいでしょう。今回紹介したシーン別の例文や言い換え表現を参考にし、ぜひビジネスシーンで役立ててみてください。