YouTube動画「ヴィレッジヴァンガードが81店舗閉店で大低迷。あの人気店がなぜここまで落ちぶれたのか？」で、脱・税理士の菅原氏が、人気雑貨チェーン・ヴィレッジヴァンガード（通称：ヴィレヴァン）が直面する大量閉店と経営難の理由について鋭く分析した。菅原氏は「不採算店舗をさらに閉店させるという計画を出してるんですよ。その数、なんと81店舗」と衝撃的な事実を冒頭から明かした。

ヴィレヴァンは“遊べる本屋”としてサブカルチャー層に熱狂的な支持を集め、最盛期には395店舗を展開。名古屋の倉庫から始まった同店が、2003年に上場を果たすまでの快進撃を振り返りつつ、「ピーク時の売り上げが429億円。だけど今は急降下」と転落ぶりにも切り込んだ。

菅原氏は、ヴィレヴァンが苦境に陥った理由について、「サブカルの発信地だった店舗がイオンなど大手ショッピングモールに次々進出したことで、“誰でも来れる”普通のお店に変質、個性が薄れたことが原因」と指摘。「マニアックな魅力が失われて、“王道”の商品ラインナップになりつつある」とも語った。実際、ヴィレヴァンの店頭には話題のアニメやK-POP、キャラクターグッズが並ぶようになり、「もはやサブカルでもなんでもない」と痛烈に評した。

さらに苦境の裏側にはテナント料や売れ残り在庫の増加も。「イオンなどのテナント料が一気に増え、在庫の評価損も24億円にのぼった。売れない商品が山積みで、資産の減損損失が経営を圧迫している」と現状を詳しく解説。その結果、大量閉店が不可避となり、「今年の決算では81店舗閉店がすでに決まっている」とし、「今後はEC（ネット通販）に本格的に力を入れる計画」だと語った。

しかし「ECでヴィレヴァンの強みが活きるか？」については、菅原氏独自の疑問を投げかける。「ECに“新たな発見”はあるの？リアル店舗でしか味わえない驚きや楽しさ、個性が薄れるのでは」と懸念を表明。「個人的には、やっぱり個性を取り戻してロックなヴィレヴァンに戻ってほしい」とエールも送った。

最後は「大量閉店で赤字も拡大中。今後店舗が減った分、ヴィレヴァンがどこへ向かうのか注目だ」と締めくくった。ヴィレヴァン再生のカギは“大衆路線”か“個性回帰”か。迷走が続く人気店の行方から目が離せない。

ヴィレッジヴァンガード誕生の裏話と名古屋発祥ストーリー
店舗大量閉鎖による経営再建と『不採算店舗』戦略の課題
スケジュール管理はアナログ派？デジタル派？菅原氏の答え

