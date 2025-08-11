「夢はレアル・マドリーでのプレー」「もっと努力すべきだった」無所属バロテッリがぶっちゃけ発言連発！「誰かが俺をイタリア代表に入れたがらなかった」
去就が注目を集めるマリオ・バロテッリが、母国イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』のインタビューに対応。興味深い、ぶっちゃけ発言を連発した。
８月12日に35歳の誕生日を迎える元イタリア代表FWは、昨年10月にジェノアに加入。セリエAに復帰したものの、わずか６試合の出場に留まり、昨季限りで退団した。
現在は無所属で、年齢的にも厳しい立場にあるが、希望は失っていない。「夢はある？」と問われ、バロテッリは「レアル・マドリーでプレーすること」と回答。その上で「現実的には？」という質問に対して、「自信を与えてくれるクラブを探している。あと２、３年プレーしたい」と明確に現役続行の意思を示した。
また、後悔も口に。キャリアを振り返るなかで「全体的にもっと努力すべきだったと思う。代表チームでの後悔が残っている。もっとプレーできたはずだ。もっとチャンスがあれば、（イタリア代表で歴代最多の35得点を挙げたルイジ・）リーバに近付けたかもしれない。誰かが俺を代表チームに入れたがらなかったんだ...でも、それは過去の話だ」と語った。
バロテッリのイタリア代表での記録は、36試合14ゴール。特大のポテンシャルを考えれば、物足りない数字であることは、自覚しているようだ。
もっとも、代表キャリアはともかく、選手生活はまだ終わっていない。30代後半でもう一花咲かせることはできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
