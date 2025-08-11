卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は11日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同31位のカナック・ジャー（アメリカ）と対戦。ゲームカウント4ー1で勝利して決勝進出を決めた。

■第4G以外は危なげない内容

張本智は前日の準々決勝で同9位の向鵬（中国）に4－2で競り勝ち日本勢唯一の勝ち残り。迎えたアメリカエースとの戦いでは、安定したラリーで隙を与えず第1ゲームを11－5、第2ゲームを11－8と奪い、第3ゲーム3－0リードから相手のタイムアウトを引き出す。

第4ゲームこそ中盤の連続ポイントなどでジャーにリズムを掴まれ8－11で落としたが、第5ゲームは張本智が中盤一気に主導権を握る形で、格の違いを見せつけた。

張本智は試合後に「彼とは3年ぶりのプレーだったが、ここまで勝ち上がるに相応しいプレーだった」と相手の奮闘を称えつつも、試合を通してラリーが安定してたとし、「バック対バックではほぼ負けなかった」と自身の出来にも満足感を示した。

これで張本智は準決勝のもう1試合である世界ランキング2位の王楚欽（中国）と、同7位で昨夏のパリ五輪銀メダリストのトルルス・モーレゴード（スウェーデン）の勝者と決勝で対する。

日本男子のエースとして挑む張本智は、「相手は世界チャンピオンか五輪の銀メダリストでどちらも格上」とどちらの実力にも太鼓判を押したうえで、「向かっていく気持ちでチャンレジして頑張りたい」と地元開催大会での戴冠へ意気込んだ。