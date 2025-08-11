Ìµ»üÈá¤ÊU-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡¢¤Þ¤¿11-0¤Ç°µ¾¡¡ªÂçÇÔ¤ÎÁê¼ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤é¤É¤ì¤Û¤É¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
ÍèÇ¯¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡£
ÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÁÀ¤¦U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢Í½Áª3Ï¢¾¡¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
6Æü¤Î¥°¥¢¥àÀï¤Ë5-0¡¢8Æü¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Àï¤Ë¤Ï16-0¡¢¤½¤·¤Æ¡¢10Æü¤Î¥¤¥é¥óÀï¤Ë¤â11-0¤Ç°µ¾¡¡£3»î¹ç¤Ç32ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤ÈÌµ»üÈá¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥¤¥é¥óÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾12Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£ÈÄÂ¼¿¿±û¤ÈÆ£粼ÃÒ»Ò¤Î2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì3¥´¡¼¥ë¤È¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï´°ÇÔ¡£
¥Ú¥ë¥·¥ã¸ì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÄË¤Þ¤·¤¯¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡ª¥¤¥é¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤ÏÆüËÜ¤Ë11¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¶þ¿«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£½÷»Ò¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥é¥ó½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤é¤É¤ì¤Û¤É¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿ÊÊâ¤·¤ÆÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡×
¤¤¤ÞºÇ¤âµëÎÁ¤¬¹â¤¤½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼êTOP5¤È¤½¤ÎÇ¯Êð
U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢Á°²ó¤Î2024Ç¯Âç²ñ¤Ï·è¾¡Àï¤ÇËÌÄ«Á¯¤ËÇÔÀï¡£ÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£