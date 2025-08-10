この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で2025年8月10日夜に配信された動画『【台風11号】強い勢力まで発達 先島諸島は大しけ警戒 雨風の影響は進路次第 気象予報士解説』にて、気象予報士の松浦悠真氏が台風11号の最新動向について詳しく解説した。



松浦氏は動画の冒頭で「台風11号は強い勢力を保ったまま、沖縄の先島諸島に接近してきまして、大荒れの天気をもたらす恐れがあります」と述べ、特に波の高さについて警戒を呼びかけた。「高波、これはもう警報級になる可能性が非常に高いです」とし、12日午後から13日にかけて崎島諸島では「6メートル以上の大しけのエリアがかかってきます」と語っている。



台風の進路については「今後はさらに発達をしながら、現在は980hPaですが、975hPaまで発達し西寄りに進みます。次第に北寄りの成分を含みながら進んでいきますので、12日から13日にかけ先島諸島あたりを進んでいく見込みです」と見解を示す一方で、進路の僅かな違いが大きな影響につながるとの見方も。「もう少し北寄りになって、先島諸島にかなり近いところを通ると、6メートルよりもさらに高い波が襲ってくる恐れがあります」とも強調した。



また、雨や風の予想についても触れ、「中心付近のアイウォールやスパイラルバンドがかかりにくい予想にはなっていますが、台風本体の雨雲がかかってくる恐れもあるというところは、十分に注意していただきたい」と注意喚起。「細かくメンバーを見ると、崎島諸島に近づいているメンバーというのもいくつか見られますので、この辺りはほんとちょっとした誤差になってきます」とモデル予測の誤差にも言及した。



動画の終盤では「雨や風に関しては、近づいてきた場合はかなり強まって大荒れの天気となります。しっかりと対策を取る必要がある」と改めて警戒を呼びかけ、「また明日にも、この台風に関する最新の情報はお伝えする予定です」と、視聴者に最新情報のチェックと備えを促した。