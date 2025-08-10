J2首位の水戸が仕切り直しの白星! 渡邉新太の先制弾と大崎航詩のゴラッソで山形を下す
[8.10 J2第25節 山形 1-2 水戸 NDスタ]
J2第25節が10日に行われ、首位水戸ホーリーホックは敵地で16位モンテディオ山形を2-1で下した。前節に16試合ぶりの黒星を喫したが、仕切り直しの1勝。2位ジェフユナイテッド千葉とは6ポイント差、3位徳島ヴォルティスとは7ポイント差となっている。
水戸は前半5分に先制。FW奥田晃也がMF齋藤俊輔とのパス交換を経てペナルティエリア右から折り返し、最後はFW渡邉新太が左足で押し込んだ。
前半20分にはMF大崎航詩が遠めの位置から左足で強烈なシュートを叩き込み、2-0とした。
山形は前半36分にMF土居聖真のコースを突いたシュートがGK西川幸之介に止められるなど、点差を縮められずに時間が経過。後半アディショナルタイム6分にFW堀金峻明の豪快なシュートで1点を返したが、2試合ぶりの黒星となった。
