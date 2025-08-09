【しまむら淡色ワンピ】が可愛さ100点！ マニアの「戦利品」って？

やわらかな色味と大人可愛いデザインが魅力の【しまむら】の「淡色ワンピ」。プチプラとは思えない高見えデザインで、おしゃれさん達からも注目を集めています。今回は、マニアが実際に購入した「可愛さ100点！」の淡色ワンピをピックアップしました。コーディネートとともに紹介するので、淡色ワンピのおしゃれな着こなし方もぜひ参考にしてみてください。

刺繍が映える大人可愛いシンプルワンピ

【しまむら】「TT*MIIコードシシュウ0」\2,420（税込）

落ち着いたベージュトーンが大人っぽいロングキャミワンピ。すとんと落ちるシルエットが上品で、裾に入っている刺繍が可愛らしい印象のデザイン。シンプルなワンピースですが、肩ひもが二重になっているところや胸元の切り替えなど、細かいところにこだわりが光る一枚。甘すぎないデザインなので大人世代も取り入れやすく、さらっと着るだけでおしゃれ見えが叶いそうです。

レーストップスで優しげな上品スタイル

レース素材の透け感のあるトップスをインして、ほんのり甘さをプラスしたスタイル。ワンピースのナチュラルな雰囲気に軽やかさが加わり、抜け感のあるコーディネートに。ベージュとホワイトの淡色コーデで統一感もあり、大人っぽく上品なスタイル。サンダルやバッグなど、小物もやわらかなカラーで、優し気な雰囲気が漂います。

程よい甘さがちょうど良いふんわり上品ワンピ

【しまむら】「ドッキングキャミOP」\1,969（税込）

上半身にたっぷりとギャザーが寄ったデザインが印象的な白のキャミソールワンピ。立体感があるトップとすっきりとしたシルエットのスカート部分のコントラストが、メリハリのあるスタイルに見せてくれそうです。シンプルながらも目を引くデザインで、一枚で華やかな印象のコーデに。可愛らしさと上品さのバランスがちょうど良く、きれいめに着こなせそう。

きれいめワンピにボーダーで抜け感をプラス

淡色のボーダートップスを合わせて、少しカジュアルダウンしたスタイル。カジュアルなトップスとぺたんこのサンダルで、上品な白ワンピの甘さを程よく抑えています。ナチュラルな色合いでまとめて、上品さをキープしたきれいめカジュアルスタイルに。普段にも、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれそうなコーディネートです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N