【「Call of Duty: Black Ops 6」PS5版】 発売日:2024年10月25日 価格:9,800円 セール価格:6,652円

Amazonにて、プレイステーション 5版FPS「Call of Duty: Black Ops 6(コール オブ デューティ ブラックオプス 6)」が特別価格で販売されている。セール価格は32%オフの6,652円。

本作は、「Call of Duty(CoD)」シリーズの最新作。冷戦の終結と超大国となった米国の台頭により特徴づけられる世界政治の転換と激動の時代にあたる、90年代初期を舞台にしたスリル溢れるスパイアクションが繰り広げられる。

今回対象となる商品には、Amazon限定特典「オリジナルステンレスマグ」が同梱される。

【Black Ops 6 - 公開ゲームプレイトレーラー】

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。