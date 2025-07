「ロッテリア×リラックマ」のコラボレーション企画として、「2025 Summer リラックマとにっこり〜♪キッズセット」が7月10日(木)から期間限定登場! リラックマの秘密 ”きぐるみ” に着目した「リラックマはきぐるみなんです」シリーズの「リラックマおもちゃ」が楽しめる♪ハンバーガーショップ「ロッテリア」にて、7月10日(木)から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「2025 Summer リラックマとにっこり〜♪キッズセット」が新登場する。

今回は、リラックマの秘密”きぐるみ”に着目した、ユーモアあふれるイラストが特長の「リラックマはきぐるみなんです」シリーズを使用した「リラックマおもちゃ」が付いたキッズセット。4種類のキッズセットメニューである「A:キッズチーズバーガーセット」、「B:キッズてりやきバーガーセット」、「C:チキンからあげっとセット」、「D:おてがるパンケーキセット」のご注文が対象となる。「リラックマおもちゃ」は、リラックマの ”きぐるみ” イラスト入りの「リラックマとあそぼう! ビーチボール」、水に浮かべて楽しめる「リラックマとまったり〜 ごゆるりヨット」、貼って遊ぶとリラックマの秘密がわかる「リラックマいっぱい♪ シールブック」の3種類から1種類をお選びいただける。キッズセットは7月10日(木)〜9月下旬まで展開、なくなり次第終了となる。一部店舗を除く全国の「ロッテリア」、「ゼッテリア」にてお取り扱いされるので、お楽しみに!(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.