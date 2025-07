7月1日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

現在、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』を開催中の浜崎。

今回の投稿では、「You may only see the beautiful side. 」「#ayuasiatour2025」といったコメントと共に、美肌が際立つ横顔ショットや、リハーサルに打ち込む様子をおさめた写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは「リハの時の真剣な眼差し、好き」「美しい」「あゆカッコよすぎる」「凛々しい眼差し」「いつも素晴らしいステージをありがとう」「シンガポール公演が大成功となりますように」などの反響が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』の次回公演は、7月5日にシンガポールでの開催が予定されている。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより