関東初のカフェ業態！ 「トリュフベーカリー」が限定メニューを携えて新宿に登場（東京・新宿）

TruffleBAKERY ルミネ新宿店(東京・新宿)

2017年に門前仲町でスタートし、2024年には香港への海外初出店も果たした人気ベーカリーブランド「TruffleBAKERY」が、2025年6月27日、関東初のカフェ業態となる「TruffleBAKERY ルミネ新宿店」をオープンしました。

2025年6月27日、グランドオープンした「TruffleBAKERY ルミネ新宿店」

場所は、新宿駅南口から徒歩1分の場所にある「ルミネ1新宿」の1階。店舗入り口正面のショーケースには焼き立てのパンがずらりと並んでおり、通りがかりの人も思わず立ち止まってしまいそうです。

パンはクロワッサンや塩パン、タルティーヌなどの食事系から、ドーナツやクリームパンなどのスイーツ系まで豊富にそろいます

これまで厳選素材を使用したパン作りを追求してきた同ブランドが新たに注目するのが「水」。今年、開発拠点を東京から山梨・南八ヶ岳へと移すほど水に注力しており、ルミネ新宿店では、名水百選に選ばれた南八ヶ岳の天然水を使用したパンとドリンクを、イートインでゆっくりと味わうことができます。

「白トリュフのホットドッグ」897円(イートイン限定)

中でも注目は、ルミネ新宿店かつイートイン限定の「白トリュフのホットドッグ」。ホットドッグ専用生地の表面にロースト小麦をつけて香ばしく焼き上げたパンに、クリーミーなマッシュポテト、豚肉100%の極太ソーセージを挟み、白トリュフを使用した特製マッシュポテトソースをかけて仕上げたご褒美ホットドッグです。

写真左から「ほうじ茶ラテ」583円(イートイン)/572円(テイクアウト)、「八ヶ岳ブレンドチャイ」594円(イートイン)/583円(テイクアウト)、「レモンチーズクリームソーダ」649円(イートイン)/637円(テイクアウト)

ドリンクにも「レモンチーズクリームソーダ」なる、ルミネ新宿店限定メニューがあります。レモンソーダの上に、クリーミーなチーズクリームをのせ、トップには輪切りのレモンを。甘酸っぱさを楽しめる、暑い時期にぴったりなデザート感覚のドリンクです。

コーヒーはカップを置くと自動で注がれるシステム

水のおいしさを実感できる「八ヶ岳天然水コーヒー」(HOT&ICED)は、店内カウンターに複数設置してあるサーバーからセルフで受け取るスタイル。カップを置けば自動で注がれるタイプのサーバーなので、コーヒーを待つ間も楽しめます。この「八ヶ岳天然水コーヒー」が、6月27日〜7月21日の間、通常464円のところ、30%オフの325円で味わえるオープニングキャンペーンも開催中なので、気になる方は期間中に足を運んでみて!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆TruffleBAKERY ルミネ新宿店住所 : 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文・撮影:食べログマガジン編集部

