°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¸ÄÀÅª¤¬¸÷¤ë¥³¡¼¥Ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
ÇÐÍ¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Ï6·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤ÎÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤ÎÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È
¸ÄÀÅª¥³¡¼¥Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖOn the cover of VOGUE HONG KONG¡ÊVOGUE HONG KONG¤ÎÉ½»æ¤Ë¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¹á¹Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE HONG KONG¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£¤µ¤ó¡£5·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖCover for @purplefashionmagazine¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ØPurple Fashion Magazine¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢Çò¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾ö¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤Ö»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)