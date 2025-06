NTTドコモは、ドコモショップやドコモオンラインショップで販売中の「docomo Certified(ドコモ認定リユース品)」を6月24日に最大2万2000円値下げする。

あわせて、新規契約やMNP契約で最大3万3000円を割引する。割引対象機種と割引額の詳細は、6月24日の午前10時に公開される。

値下げ対象機種

販売価格が変更される機種は、「iPhone 15 Pro Max 256GB」のA+ランク品が17万4900円→17万500円、同512GBのA+ランク品が19万2500円→18万8100円、「iPhone 14 Plus 128GB」のA+ランク品が10万3400円→9万9000円、「iPhone 14 Pro Max」の128GBモデルが13万9700円→12万7600円など。

iPadでは、「iPad mini(第5世代) 64GB」のA+ランク品が4万4550円→3万9600円、256GBが5万2800円→4万7300円に値下げされる。スマートフォンでは、「Xperia 1 IV SO-51C」のA+ランク品が8万8000円→8万1400円、「Galaxy S22 SC-51C」7万12800円→5万9400円など。

docomo Certifiedは、ドコモの品質基準をクリアした高品質な中古品で、バッテリーやカメラ、タッチパネルなどの主要機能に問題が無いことや、検品スキルを有した専門スタッフによる外観基準に合格した製品のみが認証済みの商品として取り扱いされる。また、ドコモオンラインショップで購入時は、商品の受け取り日から起算して30日間は交換または返品が可能。

値下げ対象機種と値下げ額 機種名 A+ 値下げ幅 A 値下げ幅 B 値下げ幅 iPhone 15 Pro 128GB 137,500 -5500 132,000 -5500 126,500 -5500 iPhone 15 Pro Max 256GB 170,500 -4400 165,000 -4400 159,500 -4400 iPhone 15 Pro Max 512GB 188,100 -4400 182,600 -4400 177,100 -4400 iPhone 15 Pro Max 1TB 199,100 -4400 193,600 -4400 188,100 -4400 iPhone 14 256GB 99,000 -3300 93,500 -3300 88,000 -3300 iPhone 14 512GB 110,000 -8800 104,500 -8800 99,000 -8800 iPhone 14 Plus 128GB 99,000 -4400 93,500 -4400 88,000 -4400 iPhone 14 Plus 256GB 103,400 -12100 97,900 -12100 92,400 -12100 iPhone 14 Plus 512GB 115,500 -8800 110,000 -8800 104,500 -8800 iPhone 14 Pro 128GB 107,800 -3300 102,300 -3300 96,800 -3300 iPhone 14 Pro 256GB 118,800 -3300 113,300 -3300 107,800 -3300 iPhone 14 Pro 512GB 129,800 -2200 124,300 -2200 118,800 -2200 iPhone 14 Pro 1TB 140,800 -1650 135,300 -1650 129,800 -1650 iPhone 14 Pro Max 128GB 127,600 -12100 122,100 -12100 116,600 -12100 iPhone 14 Pro Max 256GB 137,500 -13200 132,000 -13200 126,500 -13200 iPhone 14 Pro Max 512GB 148,500 -11000 143,000 -11000 137,500 -11000 iPhone 14 Pro Max 1TB 159,500 -22000 154,000 -22000 148,500 -22000 iPhone 13 128GB 69,300 -3300 63,800 -3300 58,300 -3300 iPhone 13 256GB 77,000 -3300 71,500 -3300 66,000 -3300 iPhone 13 512GB 83,600 -12100 78,100 -12100 72,600 -12100 iPhone 13 mini 128GB 60,500 -5500 55,000 -5500 49,500 -5500 iPhone 13 mini 512GB 84,700 -8800 79,200 -8800 73,700 -8800 iPhone 13 Pro 128GB 85,800 -4400 80,300 -4400 74,800 -4400 iPhone 13 Pro 256GB 92,400 -4400 86,900 -4400 81,400 -4400 iPhone 13 Pro 512GB 104,500 -9900 99,000 -9900 93,500 -9900 iPhone 13 Pro 1TB 111,100 -17600 105,600 -17600 100,100 -17600 iPhone 13 Pro Max 128GB 99,000 -15400 93,500 -15400 88,000 -15400 iPhone 13 Pro Max 256GB 107,800 -13200 102,300 -13200 96,800 -13200 iPhone 13 Pro Max 512GB 116,600 -13200 111,100 -13200 105,600 -13200 iPhone 13 Pro Max 1TB 121,000 -16500 115,500 -16500 110,000 -16500 iPhone 12 64GB 40,700 -6600 35,200 -6600 29,700 -6600 iPhone 12 128GB 49,500 -6600 44,000 -6600 38,500 -6600 iPhone 12 256GB 60,500 -1100 55,000 -1100 49,500 -1100 iPhone 12 Pro 128GB 59,400 -1100 53,900 -1100 48,400 -1100 iPhone 12 Pro 256GB 68,200 -3300 62,700 -3300 57,200 -3300 iPhone 12 Pro 512GB 77,000 -5500 71,500 -5500 66,000 -5500 iPhone 12 mini 64GB 36,300 -2200 30,800 -2200 25,300 -2200 iPhone 12 mini 128GB 46,200 -2200 40,700 -2200 35,200 -2200 iPhone 12 mini 256GB 53,900 -2200 48,400 -2200 42,900 -2200 iPhone 12 Pro Max 128GB 79,200 -8800 73,700 -8800 68,200 -8800 iPhone 12 Pro Max 256GB 89,100 -11000 83,600 -11000 78,100 -11000 iPhone 12 Pro Max 512GB 92,400 -12100 86,900 -12100 81,400 -12100 iPhone SE(第2世代)64GB 24,200 -4400 20,900 -4400 17,600 -4400 iPhone SE(第2世代)128GB 27,500 -4400 24,200 -4400 20,900 -4400 iPhone SE(第2世代)256GB 37,400 -4400 31,900 -4400 26,400 -4400 iPhone 11 Pro 64GB 39,600 -5500 34,100 -5500 28,600 -5500 iPhone 11 Pro 256GB 45,100 -11000 39,600 -11000 34,100 -11000 iPhone 11 Pro 512GB 57,200 -3300 51,700 -3300 46,200 -3300 iPhone XR 64GB 40,700 0 23,100 -2200 19,800 -2200 iPhone XR 128GB 44,000 0 26,400 -6600 23,100 -4400 iPhone XR 256GB 46,200 0 40,700 0 35,200 0 iPhone XS 64GB 44,000 0 23,100 -5500 19,800 -5500 iPhone XS 256GB 47,300 0 27,500 -6600 24,200 -6600 iPad mini(第5世代) 64GB 39,600 -4950 34,100 -4950 28,600 -4950 iPad mini(第5世代) 256GB 47,300 -5500 41,800 -5500 36,300 -5500 Xperia 1 IV SO-51C 81,400 -6600 75,900 -6600 70,400 -6600 Galaxy S22 SC-51C 59,400 -11880 53,900 -11880 48,400 -11880 Galaxy S22 Ultra SC-52C 96,800 -2200 91,300 -2200 85,800 -2200 Galaxy A53 5G SC-53C 44,000 -4950 38,500 -4950 33,000 -4950 AQUOS sense6 SH-54B 26,400 -2200 20,900 -2200 17,600 0 Xperia5 III SO-53B 40,700 -8800 35,200 -8800 29,700 -8800 Galaxy S21 5G SC-51B 47,300 0 36,300 -5500 30,800 -5500 Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 72,600 0 58,300 -8800 52,800 -8800 Galaxy A52 5G SC-53B 38,500 0 30,800 -2200 25,300 -2200 Xperia 10 III SO-52B 26,400 -5500 20,900 -5500 17,600 -5500 AQUOS R6 SH-51B 46,200 0 37,400 -3300 31,900 -3300 Xperia 1 II SO-51A 44,000 0 29,700 -8800 26,400 -8800 Xperia 5 II SO-52A 36,300 0 19,800 -11000 16,500 -11000