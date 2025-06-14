[6.14 J3第16節](長野U)

※15:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 7 大野佑哉

DF 24 砂森和也

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 25 田中康介

MF 28 藤川虎太朗

MF 46 古賀俊太郎

MF 77 ターレス

FW 18 浮田健誠

控え

GK 1 田尻健

DF 4 行徳瑛

DF 16 石井光輝

MF 9 藤森亮志

MF 10 山中麗央

MF 14 三田尚希

MF 15 樋口叶

MF 22 吉田桂介

FW 11 進昂平

監督

藤本主税

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 37 寺阪尚悟

DF 40 平瀬大

MF 10 北龍磨

MF 22 文仁柱

MF 23 萩野滉大

MF 24 粟飯原尚平

MF 27 横山智也

MF 55 外山凌

FW 11 佐々木快

控え

GK 1 茂木秀

DF 3 野澤陸

DF 5 石田崚真

DF 26 大串昇平

MF 7 中村仁郎

MF 14 生地慶充

MF 28 箱崎達也

MF 39 泉澤仁

FW 9 ドゥドゥ

監督

大島康明