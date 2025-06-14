長野vs岐阜 スタメン発表
[6.14 J3第16節](長野U)
※15:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 16 石井光輝
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
FW 11 進昂平
監督
藤本主税
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 37 寺阪尚悟
DF 40 平瀬大
MF 10 北龍磨
MF 22 文仁柱
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
MF 27 横山智也
MF 55 外山凌
FW 11 佐々木快
控え
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 5 石田崚真
DF 26 大串昇平
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 9 ドゥドゥ
監督
大島康明
※15:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 16 石井光輝
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 22 吉田桂介
FW 11 進昂平
監督
藤本主税
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 37 寺阪尚悟
DF 40 平瀬大
MF 10 北龍磨
MF 22 文仁柱
MF 23 萩野滉大
MF 24 粟飯原尚平
MF 27 横山智也
MF 55 外山凌
FW 11 佐々木快
控え
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 5 石田崚真
DF 26 大串昇平
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 9 ドゥドゥ
監督
大島康明