アメリカ・マサチューセッツ州のボストン近郊にある、ハーバード大学。ノーベル賞受賞者を多数輩出してきた名門で、誰もが一度はその名を耳にしたことがあるだろう。そして最近は、時の政権との対立で話題となっている。初めはトランプ政権とハーバード大学との間の問題にすぎなかったが、先月から事態は一変。外国人留学生たちが危機的状況に立たされている。実際に大学で取材をすると、留学生からは切迫した空気を感じた。

トランプ政権とハーバード大学の対立が本格的に始まったのは、4月。トランプ政権は、反ユダヤ主義への対応の不足や多様性重視のプログラムを導入している大学に対して、政策の変更を要求し、「応じなければ助成金を凍結する」と警告していた。これに対し、ハーバード大学は要求を拒否。トランプ政権は免税資格の取り消しを示唆するなど圧力を強めたものの、大学は一連の措置を連邦地裁に提訴した。

すると5月、新たな方針が示された。トランプ政権は、ハーバード大学での外国人留学生の受け入れ措置を停止すると発表した。この措置により、ハーバード大学は外国人留学生の受け入れができなくなり、在学中の学生は転校するか、在留資格を失うことになると述べた。この通知に、再び大学は政権を提訴し、連邦地裁は停止措置の差し止めを命じた。しかし、差し止めは訴訟中の一時的なもので、日本人を含む留学生の間に困惑が広がった。大学が卒業式を開催する約1週間前の出来事だった。

■大学前で抗議デモ、留学生は発言控える

ハーバード大学は、どんな様子なのか。取材班は卒業式の2日前に大学を訪ねた。というのも、留学生受け入れ停止措置に抗議するデモが開かれる情報を入手したからだ。

デモには在学生や教職員のほか、ハーバード大学のOBも参加していた。しかし、代表して発言する学生のほとんどはアメリカ国籍の学生で、当事者である留学生の姿が、ほとんど見られなかった。取材すると、多くの留学生は強制送還を恐れ、公の場で話すことに危機感を抱いているのだという。そのため、声を上げられない学生の声を、アメリカ国籍の学生が代弁する形でデモを行ったのだ。集会後、デモに参加していた留学生と思われる人々は、カメラを避けるように足早に去っていった。

■「取材に答えるのは怖い」日本人留学生の緊張感

デモ翌日、取材班は再び大学へ。日本人の留学生を探すためだ。キャンパスへ向かって歩いていると、日本語での会話が聞こえ、とっさに声をかけた。今年、大学院を卒業する日本人の男女だった。早速、取材をお願いしてみると、「それは厳しいです」と即答された。匿名を条件に打診するも、「大変、心苦しいですが、報道に答えることで自分たちに今後どう影響するか分からないので、ご遠慮させてください」と丁重に断られた。

次に会ったのは、ロースクールを卒業する夫の式に同行しようとしていた日本人女性だった。旦那さんにお話を伺えないか尋ねたところ、「先ほど夫や友人グループと、取材に答えるのは怖いので断るようにしようと話していたんです。他のことであれば、ぜひ協力したいのですが、本当に申し訳ございません」と言われた。

正直、もう大学を離れる立場である卒業生さえも、ここまで危機感が強いとは思っていなかった。ただ、自分の発言・行動が、いつどのように不利に働くのか分からない今の状況で、リスクとなるようなことを避けたいと思うのは当然のことだろう。留学生の間に強い危機感が漂っているのを肌で感じた。

留学生の問題が深刻化する前、危機感の中心にいたのはハーバード大学の教授らだった。トランプ政権は、ハーバード大学が要請に従わなかったことで、次々と助成金の凍結を実行したためだ。サラ・フォーチュン教授は、結核に関する研究を行っているが、政権の決定により研究資金を凍結されてしまった一人だ。NNNの取材に、「私たちが治療を中止している間に、病原体が広がることは明白であり、死亡者数は増大するだろう」と警告した。

さらにフォーチュン教授は、留学生たちを取り巻く状況にも懸念を募らせていた。結核はアジアやアフリカ地域などで流行していることから、その土地から研究室へ学びに来る留学生も多い。フォーチュン教授は「特にアメリカの科学は、優秀な移民たちの恩恵を受けて発展してきた。アメリカの科学へ貢献したいという人材の門を閉ざすことは、これまでの伝統に反する行為だ」と語った。

■「留学生がいなければハーバード大学ではない」

この深刻な対立は、いつまで続くのか――。トランプ大統領は4日、ハーバード大学で新たに学ぶ外国人留学生の入国を一時停止する措置に署名した。これに対し、連邦地裁は大学側の申し立てを受け、文書の効力を一時差し止める決定を下した。激しい攻防が続いていて、先は見通せない。

卒業式当日、複数の学生や教職員が胸元に共通のステッカーを貼っていたのが印象的だった。ステッカーに書かれていたのは、以下のフレーズだ。

“WITHOUT OUR INTERNATIONAL STUDENTS, HARVARD IS NOT HARVARD”(留学生がいなければ、ハーバード大学はハーバード大学ではない)

このフレーズは大学が5日、政権の措置の差し止めを求めて連邦地裁へ提出した書類にも記されていた。危機感が高まる一方で、大学の中では留学生に対する連帯と支援の意識が広がっているように感じた。