ウクライナの首都キーウで１５日未明、ロシア軍の攻撃があり、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録されている「キーウ・ペチェルシク大修道院」が被害を受けた。大聖堂の屋根約８００平方メートルが炎上するなどし、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は「一切、正当化されない、聖地への野蛮な攻撃だ」と非難した。キリスト教東方正教会の大修道院は１１世紀に建てられ、１９９０年に世界遺産に登録された