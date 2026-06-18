2026年5月30日、中国のSNS・小紅書（RED）に「『名探偵コナン』に感謝している」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの間で話題になっている。投稿者は、「私は本当にアニメや映像作品は人に大きな影響を与えると思っている。子どもの頃の私は、自分は弱い存在でありたいと思っていた。なぜそんな考え方をしていたのか、自分でもよく分からない。家族はごく普通だったし、むしろ私にテコンドーを習わせようとしていたくらい