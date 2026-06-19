「40度のお風呂は気持ちいいのに、気温40度は暑すぎる…」――夏になると、誰もが一度は思うこのギモン。実はこれ、ちゃんと科学的な理由があるといいます。今回はそのメカニズムを、名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 統合生理学 中村和弘教授に聞きました。【写真を見る】酷暑日“気温40度”は危険でも…“お風呂40度”は快適のナゾ専門家語る「皮膚センサー」と「熱伝導率」のメカニズム空気と水では「熱の伝わりや