¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤¬2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç89·ï Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè¤ÇºÇÂ¿
¡¡¥³¥á²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¤ÈµÙÇÑ¶È¤¬2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç89·ï¤Ë¾å¤ê¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍèºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤¬2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç89·ï
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë83·ï¤ËµÞÁý¤·¡¢2024Ç¯¤Ï89·ï¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ï¿ô¤Ç¤¹¡£Ç³ÎÁÈñ¤Ê¤ÉÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬ÇÀ²È¤Ë½½Ê¬¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í²þÁ±ºö¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢2025Ç¯¤Ï¥³¥áÇÀ²È¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë