À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅÅÆ°ÆóÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»î¾è¡¦Å¸¼¨¤â¡ªYADEAÉ½»²Æ»1stANNIVERSARY

YADEA表参道1stANNIVERSARY

YADEA表参道は、2025年5月3日(土)にオープン一周年を迎る。

これを記念し、2025年5月1日(木)〜同月31日(土)の期間、様々な記念イベントを実施する「YADEA表参道1stANNIVERSARY」を開催します。

■「YADEA表参道1stANNIVERSARY」メニュー概要

(1)世界最大の電動二輪モビリティを試乗・展示(5月1日〜31日)

日本販売モデル(一般原付、特定原付、電動アシスト自転車)を中心に、世界最大の電動二輪モビリティYADEA製品を展示。

また、期間中に発売するS-01T(5月12日発売)をどこよりも早く試乗できます。

(2)オーナー限定企画ガラポン抽選会(5月1日〜31日)

既存・新規オーナーともにモビリティ購入者先着100名様限定でガラポン抽選会を実施。

A賞は、YADEA日本初上陸の電動キックボード「KS5 PRO」(一般原付)をプレゼント。

他にも豪華なプレゼントを用意しています。

(3)セット販売(5月1日〜6日)

複数台購入した方限定の特別な特典を用意しています。

(4)話題の特定小型で試乗ツアー(5月23日〜26日)

表参道店の周辺を話題の特定小型モビリティで周遊。

走行ルールや操作方法をしっかりレクチャーします。

乗りたいけれど自信がない、ルールがイマイチ理解できないという方などにおすすめです。

(5)YADEAオーナー限定、感謝の気持ちを込めてメンテナンス・クリーニングサービス

表参道店での購入機体に限らずYADEAジャパンモデル限定でモビリティのメンテナンス・クリーニングサービスを実施します。

■YADEA表参道

所在地 : 東京都港区南青山6-2-7 クレグラン骨董通りビル1F

営業時間: 11:00〜19:00

アクセス: 東京メトロ表参道駅B1出口徒歩8分

定休日 : なし 年末年始除く

YADEAは、世界最大級の電動二輪モビリティブランドです。

販売台数は1億台を突破しました。

2017年より7年連続で世界一の実績を誇る業界のリーディングカンパニーです。

