¥µ¥ó¥º¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ÇµåÃÄ»Ë¾å4°Ì¤ØÉâ¾å

2月26日(現地時間25日)。フェニックス・サンズは敵地フェデックス・フォーラムへ乗り込んでメンフィス・グリズリーズ戦に臨み、チーム全体でフィールドゴール成功率53.5パーセント(53/99)、3ポイントシュート成功率56.8パーセント(21/37)を残した。

デビン・ブッカーの28得点10アシストを筆頭に、ケビン・デュラントが26得点8リバウンド7アシスト、ブラッドリー・ビールが24得点5リバウンド11アシスト2スティール、ボル・ボルが23得点8リバウンド2ブロック、グレイソン・アレンが6本の長距離砲を沈めて計21得点と、5選手が20得点以上をマーク。

ところが、第4クォーター残り16.0秒で4点リードするも、残り9.2秒でジャ・モラントの3ポイントを許してしまう。その後アレンのフリースロー1本で2点差まで広げたが、残り1.2秒にモラントが値千金のフローターを放り込んで延長に突入。

延長の5分間で両チームはリードが入れ替わるシーソーゲームを演じるも、残り約1分からグリズリーズがサンティ・アルダマの長距離砲、ブランドン・クラークのティップショットで加点し、残り9.0秒にモラントのアシストからジェイレン・ウェルズがダンクを決めて151-148で勝利。

2連敗のサンズはここ7戦で1勝6敗と負け越し、ウェスタン・カンファレンス11位の27勝31敗となり、プレーイン・トーナメント進出最終枠にいる10位のサクラメント・キングス(29勝28敗)とのゲーム差が2.5へ広がった。

そうした中、10アシストを残したブッカーは、レギュラーシーズン通算3347アシストに到達したことで、ウォルター・デイビス(3340本)を抜いてフランチャイズ史上4位へ浮上。

ブッカーは先日通算得点でデイビスを超えて球団トップに躍り出ていた。アシスト数ではアルバン・アダムズ(4012本)、ケビン・ジョンソン(6518本)、スティーブ・ナッシュ(6997本)がブッカーの上にいる。

