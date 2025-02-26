¥µ¥ó¥º¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ÇµåÃÄ»Ë¾å4°Ì¤ØÉâ¾å

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All around playmaker!
Congrats, Book, on moving into 4th place on the franchise all-time assists leaderboard! 👏 pic.twitter.com/nQau9x4VtH
- Phoenix Suns (@Suns) February 26, 2025
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