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5G NR: SA n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66(NarrowBand), 77, 78 / NSA n1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66(NarrowBand)
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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