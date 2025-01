◆本当においしかったホテルのディナービュッフェ年間ランキング！ウェスティン東京など、専門Youtubeのモチ子さんがおすすめ

◆本当においしかったホテルのディナービュッフェ年間ランキング!ウェスティン東京など、専門Youtubeのモチ子さんがおすすめ画像:ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ贅沢な料理やスイーツを好きなだけ楽しめる、ホテルのディナービュッフェ。そこで、YouTube「ビュッフェラボ」を主宰するビュッフェオタクのモチ子さんが、“本当においしいディナービュッフェ”を厳選して紹介。

タイムサービスが人気のホテル インターコンチネンタル 東京ベイ、質の高い料理と極上スイーツが堪能できるホテルニューオータニ(東京)など、モチ子さんのおすすめは? さらに、編集部おすすめ最新プランも。年間50回以上ビュッフェに通い、ビュッフェ専門のYouTubeチャンネル「東京ビュッフェラボ」を配信しているモチ子さん。訪れたビュッフェでは、いつもほぼすべての料理を実食しているという、まさにビュッフェを知り尽くしたプロフェッショナル。今回はそんなモチ子さんに、「ディナーがおいしかったホテルビュッフェ」をテーマに、おすすめのレストランを紹介していただきました。【第5位 ヒルトン東京お台場「シースケープテラスダイニング」】開放的なダイニングで、豪華な料理に舌鼓第5位に選んだのは、東京湾のパノラマビューが目前に広がる、ヒルトン東京お台場のオールデイダイニング「シースケープテラスダイニング」。「シースケープテラスダイニングは、もともとお気に入りのディナービュッフェのひとつなんです。厚く角切りにしたローストビーフがなんと言っても絶品。ほかのホテルではこの分厚さなかなか見かけません。レフォールクリームと一緒にいただくのもおすすめ」さらに贅沢さも魅力のひとつなのだそう。「先日訪れたクリスマスのフェアは、豪華なラインナップで圧巻でした。前菜では、オマールフランやカニのエスカベッシュなどが並び、見た目の美しさも味も抜群。そして、デザートの存在も欠かせません! クリスマスをテーマにしたスイーツが勢ぞろいしていて、どれも絶品。チーズムース(サンタモチーフ)や、ミニツリー風スイーツと、ビジュアルもかわいくって気分が上がりますね」2025年1月9日(木)からは、毎年人気の「北海道フェア」がスタート。こちらのフェアもクリスマスフェアと同様に豪華で、ビジュアルも抜群のフード&スイーツが登場しています。北海道の三大郷土料理「石狩鍋」「ちゃんちゃん焼き」「ジンギスカン」をホテルシェフがアレンジしたものをはじめ、米粒型のショートパスタを使用したユニークな「肉寿司」、ジビエ料理「鹿のロースト 北海道産ハスカップソース」、海鮮を贅沢に盛り付けた「海鮮丼 厚岸牡蠣醤油」など、目も楽しませてくれて、食欲をそそるものばかり。また、デザートにも注目を。札幌発祥のシメパフェをモチーフにした「自分で作る“夜パフェ”(平日のディナー限定)」、北海道産チーズ使用の「お台場ドゥ―ブルフロマージュ」など、北海道ならではのスイーツが。さらに、いちごを使ったスイーツも楽しめ、ショートケーキ、バターサンド、プリンなどで味わえる。ヒルトン東京お台場「シースケープテラスダイニング」プラン名:北海道グルメ&いちごスイーツビュッフェ開催期間:第1弾 2025/1/9(木)〜2/28(金)、第2弾 2025/3/1(土)〜4/30(水)提供時間:ディナー 17:30〜19:00、19:30〜21:00(90分制)料金:平日 大人7000円、子供(小学生まで)4200円 土・日・祝 大人7900円、子供(小学生まで)4740円※第1弾、第2弾でメニューの変更あり【第4位 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シェフズ ライブ キッチン」】タイムサービスにも感動!続いて第4位は、竹芝に位置するホテル インターコンチネンタル 東京ベイのオールデイダイニング「シェフズ ライブ キッチン」。モチ子さん曰く、本当にすごい!と思わせてくれるディナービュッフェなのだとか。その理由を教えてもらうと…。「昨年開催されていた北海道フェアに伺いました。北海道ならではの料理を楽しめるだけでも魅惑的なのに、なんと言ってもタイムサービスに圧倒されてしまいました。牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ トリュフソースや、ブラックココアとラズベリーのロールケーキなどが登場するんです」その味も素晴らしかったそうで、「ロッシーニは、柔らかなフィレ肉と濃厚なフォアグラ、トリュフソースの豪華な組み合わせが印象的。食べ放題ではないのですが、この料理がビュッフェ代金に含まれているというのは驚きです。そのほかにも、握り寿司や海鮮丼といった新鮮な海鮮料理、目の前で作っていく天ぷらやオムレツと、シェフズ ライブ キッチンならではの魅力にすっかりはまってしまいました」豪華な料理を楽しめるとモチ子さんが太鼓判を押すシェフズ ライブ キッチンでは、2025年1月17日(金)より、ホテルの開業30周年を記念したビュッフェが開催されます。ホテル内の各レストランの料理長、各国のインターコンチネンタルホテルから、シグネチャーディッシュのレシピ提供を受け、シェフズ ライブ キッチンの料理長が、ビュッフェメニューとしてアレンジした料理が堪能できるのだそう。ビュッフェの始まりには「クラムチャウダー風のパイ包み焼きスープ」が席まで運ばれ、特別感たっぷり。また、平日夜限定のタイムサービスでは、「霧島純粋豚とフォアグラのパイ包み焼き」が登場するので、ぜひ味わってみて。30周年をお祝いするビュッフェは、記念日のようなシーンで利用してもいいかも!ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シェフズ ライブ キッチン」プラン名:30周年セレブレーションフェア〜インターコンチネンタルシェフたちが織りなす匠の技と美食の饗宴〜開催期間:2025/1/17(金)〜4/8(火)提供時間:日?金17:30〜21:00(LO20:45)、土17:30〜22:00(21:45)料金:平日 大人6820円、子供3391円 土・日・祝 大人8030円、子供3652円 ※別途、サービス料15%【第3位 ホテルニューオータニ(東京)「VIEW & DINING THE SKY」】極上の料理とスイーツにときめいて絶対に外せないディナービュッフェと、モチ子さんが選んだのは、ホテルニューオータニ(東京)のビュッフェダイニング「VIEW & DINING THE SKY」。「好きなポイントとしては、やはり、ラインナップの豊富さと料理の質が高いこと。和牛鉄板焼きしゃぶ、ローストビーフといった、まるで夢のような料理がそろっているんです。定番の料理もしっかりそろっていて、誰からも好まれそうなところもいいですね」そんなフードメニューがそろう中で、特にお気に入りなのがお寿司だそう。「鉄板焼きもローストビーフもスイーツも大好きなのですが、私が愛してやまないのはこちらのお寿司。板前さんが目の前で握ってくれる本格的なお寿司は、シャリ、ネタ、なにをとっても本当に絶品」また、ホテルニューオータニといえば、スイーツも大人気。「デザートも、ピエール・エルメ・パリのマカロンや、スーパーメロンショートケーキなど、高級なスイーツが楽しめるのはさすがです。もちろん食べ放題なので、幸せすぎるほど。値段はお高めですが、その価値は絶対にあると思わせてくれるディナービュッフェ。ご褒美にもおすすめですよ」そんなVIEW & DINING THE SKYでは、2025年2月28日(金)まで、冬のメニューを展開中。モチ子さんが紹介していた「USプライム ローストビーフ」「黒毛和牛鉄板焼きしゃぶ」、そして、職人が握るお寿司も味わうことができます。このほか、「新SKYラーメン」「ソースカツ丼」といった、ちょっとユニークなメニューも。デザートではもちろん、ニューオータニのスイーツの代名詞である「スーパースイーツシリーズ」、「ピエール・エルメ・パリ」のマカロンを好きなだけ楽しめます。ホテル最上階、360度のパノラマビューが広がる絶景ダイニングで、ラグジュアリーホテルならではの名品を心ゆくまで召し上がれ。ホテルニューオータニ(東京)「VIEW & DINING THE SKY」プラン名:ディナービュッフェ開催期間:通年提供時間:1部17:30〜19:30、2部18:00〜20:00、3部18:30〜20:30、4部19:00〜21:00料金:平日 大人15000円、子供7700円 土・日・祝 大人17000円、子供9000円 ※別途、サービス料15%※メニューは時期により一部変更あり【第2位 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「カリフォルニア」】ステーキといちごのフェアに注目を第2位にランクインしたのは、東京ディズニーリゾート(R)に隣接する、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートの「オールデイダイニング カリフォルニア」。「昨年初めて訪れたのですが、その際に開催していたのが、なんと松阪牛をテーマにした豪華ディナービュッフェ。松阪牛が食べ放題というゴージャスな内容で、驚きと感動の連続でした。ステーキ、すき焼き、ビーフシチュー、ハンバーガー、ボロネーゼ、さらにはお寿司まで、とにかく松阪牛尽くし。特に、目の前で焼き上げられる松阪牛ステーキは絶品で、これが食べ放題でいいの?とびっくりしてしまうほど」さらに、デザートのおいしさにも感動したのだそう。「どこか素朴な見た目のデザートなのですが、どのスイーツも本当に美味。サイズ感がほどよく、最後までおいしく楽しめるのもポイントが高かったです。松阪牛のフェアは期間限定だったのですが、ここまでおいしい料理とスイーツが並んでいるのであれば、ほかのフェアも間違いないはず! ぜひ再訪したいです」料理もデザートもおいしいと、モチ子さんが絶賛する「オールデイダイニング カリフォルニア」では、2025年1月17日〜3月16日の金・土・日限定で、お肉もいちごも楽しめる欲張りな「ステーキ&ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ」を開催。臨場感あふれるライブキッチンで提供されるのは、「ビーフステーキ オニオンソース・マスタードソース」と「国産牛ハンバーグ 茸クリームソース煮込み」。熱々ジューシーな肉料理を好きなだけいただけるなんて、嬉しい限り。さらに、寒い冬にぴったりの「ちゃんこ風鍋」「魚貝類のブイヤベース 地中海風」で、体もぽかぽかに温まるはず。モチ子さんがイチオシするデザート。今回のフェアでは、「イチゴのショートケーキ」や「イチゴのモンブランタルト」「イチゴのシュークリーム」など、いちごスイーツがズラリ。甘酸っぱいおいしさと、食べ応え満点の肉料理で、とことん幸せなひとときを過ごせるはず。東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」プラン名:ステーキ&ストロベリースイーツ・ディナービュッフェ開催期間:2025/1/17〜3/16の金・土・日限定提供時間:17:00〜21:30(LO21:00)料金:大人5800円、7歳〜12歳4060円、4歳〜6歳2900円、ソフトドリンクバー900円