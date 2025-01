【「らーめん再遊記」12巻】1月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の12巻を1月30日に発売する。価格は770円。

本作は「ラーメン発見伝」や「らーめん才遊記」に続くラーメン×ビジネスマンガの最新シリーズ。毒舌な創作ラーメンのカリスマ・芹沢達也が、ラーメン業界に嵐を巻き起こすストーリーとなっている。

12巻は新章「麺屋 炎志」編がスタートし、芹沢が急死した友人・杉井大作の残したラーメンチェーンや忘れ形見の三兄弟と向き合っていく。

【「らーめん再遊記」12巻あらすじ】

え?あの芹沢がハートフルに?!新章開幕!

長年の友人であり恩人、杉井大作の急死……

珍しく心乱した芹沢は、

杉井の残したラーメンチェーンと未亡人、そして

忘れ形見の三兄弟と向き合うことに。

“人格者”の一面をかいま見せた芹沢だが――

新章「麺屋 炎志」編スタート!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.