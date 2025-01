Metaが2023年9月にリリースしたチャットボットAI「Meta AI」に、過去の会話を記録させてよりパーソナライズする機能を追加したことを発表しました。また、FacebookやInstagramの情報を用いて回答する機能も導入しています。Building Toward a Smarter, More Personalized Assistant | Metahttps://about.fb.com/news/2025/01/building-toward-a-smarter-more-personalized-assistant/

Meta AI can now use your Facebook and Instagram data to personalize its responses | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/27/meta-ai-can-now-use-your-facebook-and-instagram-data-to-personalize-its-responses/「Meta AI」とは、2023年9月に行われたMetaの新製品発表イベント「Meta Connect」の中で発表されたチャットボットAIで、大規模言語モデルのLlama 2がベースとなっており、MessengerやWhatsApp、InstagramなどからアクセスすることでAIとの質問や会話を楽しむことができるというものです。MetaはMeta AIについて「最も利用されるAIアシスタントになることを目指しており、我々のビジョンはこれまでに作成された中で最もパーソナライズされたAIアシスタントの1つにすることです」と語っています。MetaがLlama 2を基盤にしたチャットボットAI「Meta AI」を発表、スマホ・Quest 3・スマートサングラスからアクセスできて画像生成も可能 - GIGAZINE2025年1月27日にMetaは、Meta AIに「メモリーブースト」機能を追加したことを発表しました。「メモリーブースト」機能とは、Meta AIと行った会話の詳細を記憶して、よりパーソナライズされた回答を提供するというもの。具体例としてMetaは、「Meta AIに自身がヴィーガンであることを知らせておけば、Meta AIはその情報を記憶し、今後レシピの提案を頼まれた際にユーザーに適した料理を提案することが可能になります」と述べています。Metaはメモリーブースト機能をFacebookやMessenger、WhatsApp向けのMeta AIで展開しており、Meta AIが記憶したユーザー情報はいつでも確認、削除することが可能です。さらにMetaは、Facebook、Messentger、Instagramのアカウント情報を活用してパーソナライズされた回答を提供する機能をMeta AIに追加しました。これはFacebookのプロフィールなどに登録した自宅の位置情報や最近視聴したInstagramの動画などの情報を基に、ユーザーの地元で開催される音楽イベントやレストランなどを提案するというもの。この機能についてMetaは「優れたコンテンツのレコメンデーションを提供することは、FacebookとInstagramが世界中の人々にとって価値あるものにする重要な要素です。我々は、高いレベルのパーソナライゼーションをMeta AIに導入し、アシスタントがあなたに関連する情報で応答できるようにしました」と語りました。Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは「Meta AIは、あなたが共有した好みや情報に基づいて回答を提供するようになります。例えば、自身の娘が人魚が好きだという情報をMeta AIに与えておけば、Meta AIはそれを記憶し、娘のために独創的な人魚の物語を考えてくれます」と伝えています。なお、Meta AIは記事作成時点で日本では利用できないほか、今回発表された機能はアメリカとカナダのみで展開されています。