ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡¤Æ¤ó¤Á¤àà¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÁÊ¾Ùá¹µÁÊ¤Ë½õ¸À¡Ö²¾½èÊ¬¤ÇÆ°»º¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£±£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÁÊ¾Ùá¤Ç¹µÁÊ¤ò¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤«¤é¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Ìó£³²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÌ¿Îá¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¡£¤Æ¤ó¤Á¤à¤ÏË¶»¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ£²£°£²£°Ç¯¡¢ÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬ºòÇ¯£··î¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«¤éÊÖ¶âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÁí³Û£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤òÁ÷¶â¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÖ¶â¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Íâ£²£±Ç¯¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢»ÈÅÓ³«¼¨¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éË¶»¼ê½Ñ¤ò±£¤·¤¿ÀâÌÀµÁÌ³°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈ¿ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ë¡Äî¥Ð¥È¥ë¤Ï£³Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£ºòÇ¯£±£²·î£±£¶Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿È½·è¤Ç¡¢¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë£³²¯£¸£´£µ£·Ëü£´£µ£°£´±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÌ¿Îá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÇÔÁÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬¹µÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¡£¡Ö°ì¿³È½·è½Ð¤¿¸å¡¢²¾½èÊ¬¤ÇÆ°»º¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹ç¸°ºî¤é¤ì¤ÆÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹µÁÊ¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£