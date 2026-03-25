歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。両親の経歴を明かした。木登りでは「マンションの3階ぐらい」の高さでも平気だった子供時代。幼稚園の入園式では、座って話を聞く場面で制服を脱いでしまい、「脱いだ〜！」と園庭を走り回っていた。そんな活発なアイナに対し、「落ち着きのなさを強みに」との母親の意向もあり、4歳からダンスを始めた。母の人柄につ