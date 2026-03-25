彬子女王殿下が25日、都内で行われたきょう発売の『マンガ 赤と青のガウン』1巻刊行記念イベントに登壇。“活字”への親しみを明かした。【写真】すてき…にっこり笑顔の彬子女王殿下＆三宅香帆氏本作は、女性皇族として初めて海外で博士号を取得した彬子女王殿下の英国での苦しくも輝かしき青春をしたためた大人気エッセイ『赤と青のガウン』（PHP文庫）を原作とし、『繕い裁つ人』『プリンセスメゾン』などで知られる漫画家