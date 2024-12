米フロリダ州のエバーグレーズ国立公園で11月下旬、巨大なビルマニシキ ヘビ を口にくわえて泳ぐアリゲーター( ワニ )の姿がカメラに収められ、米ニュースメディア『Miami Herald』などで取り上げられて話題となった。撮影されたのはちょうど感謝祭の日で、その後アリゲーターが御馳走を食べてくつろぐ様子が目撃された。先月28日午前10時半頃、エバーグレーズ国立公園に設置された高さ約21メートル(70フィート)のシャーク・バレー展望台から、“ゴジラ(Godzilla)”というニックネームを持つアリゲーターが目撃された。

ゴジラは、自分の体の2倍ほどある巨大なビルマニシキ ヘビ の死骸を口にくわえて泳いでおり、ツアーガイドのケリー・アルバレスさん(Kelly Alvarez)は慌ててカメラを構えた。ケリーさんがツアー客の質問に答えていたところ、「ある子供が『あれは何?』と叫ぶのを聞いて、最初は丸太かと思ったんです」と明かした。しかし、それが ヘビ をくわえたアリゲーターであることを確認し、衝撃を受けると同時に驚きを隠せなかったという。ケリーさんは、「ツアー客の誰もが、その光景を見ることができて大喜びし、衝撃を受けていた。中には気分を悪くした人もいたけど、子供たちは興奮していた」と述べており、人々は「すごい大きさだね」「巨大なニシキ ヘビ だ」「オーマイガー」「これはすごいぞ」と驚きの声を上げた。そしてケリーさんは、ゴジラとビルマニシキ ヘビ について次のように語った。 ヘビ の死骸は大きく膨らんでいました。あれは死んでから時間が経っていることを示唆するものです。また、 ヘビ には頭がなかったから、アリゲーターと格闘していた時に引きちぎられたのかもしれません。」「アリゲーターに一度くわえられると、逃げられない可能性があります。」「その後、アリゲーターは3分ほど私たちの目の前にとどまり、日光浴ができる展望台の下へと姿を消しました。」アリゲーターは、最大4.5メートル(15フィート)に成長し、エバーグレーズ国立公園では頻繁に見ることができる。一方、ビルマニシキ ヘビ は外来種であり、これまで発見された中で最も大きなビルマニシキ ヘビ は体長が5.4メートル(18フィート)を記録した。ただ、小さなアリゲーターや在来野生生物を食べてしまうことから、フロリダ州魚類・野生生物保存委員会は駆除に追われている。ケリーさんは、「私たちが展望台から見たアリゲーターは3.6メートル(12フィート)ほどでした。そう考えると、あのビルマニシキ ヘビ はかなりの大きさだと言えます」と述べ、「あの光景はエバーグレーズ国立公園で働き始めて以来、最もクールで印象的でした」と明かした。また、エバーグレーズ国立公園を頻繁に訪れているアリソン・ジョスリンさん(Alison Joslyn)によると、ゴジラは巨大なビルマニシキ ヘビ を食べきれなかったようで、放置された死骸を小型のアリゲーターが食べていたという。その3日後、アリゲーターが展望台付近で目撃された際、アリソンさんは水面に浮いていたビルマニシキ ヘビ の死骸の写真をSNSに投稿し、次のように記した。「実は食いちぎられたビルマニシキ ヘビ の死骸の一部が、展望台から137メートル(150ヤード)ほどの場所に浮かんでいたのです。」「その頃までに、アリゲーターは2頭とも御馳走を食べ、動きが鈍くなっていました。小さなアリゲーターはお腹の側面が大きく膨らんでいて、人々が止まって観察しても目を開けることさえしませんでした。」なお、エバーグレーズ国立公園では昨年3月にも、アリゲーターが巨大なビルマニシキ ヘビ を捕食する光景が撮影されている。カメラを構えた女性は ワニ から約3メートルの近距離で捉えており、迫力ある映像に注目が集まった。画像は『cbsnews TikTok「Visitors at Florida’s Everglades National Park captured video of an alligator towing a massive catch」』『Miami Herald 「‘Shocked’ tourists watch as alligator drags huge python carcass, Florida video shows」(Alison Joslyn photo)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)