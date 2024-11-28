「オッペンハイマー」12月28日(土)からPrime Videoで見放題配信

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Prime Videoは、2024年12月に配信する作品ラインナップを発表した。12月はクリストファー・ノーラン監督作「オッペンハイマー」や、アクションスリラー「シビル・ウォー アメリカ最後の日」、アニメ映画「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」などを配信する。

「オッペンハイマー」は、12月28日から見放題配信。「原爆の父」と呼ばれた天才物理学者の栄光と挫折、苦悩と葛藤に迫り、世界がいかに変わったかを、コンピューターグラフィックスを使用せずに撮影したスペクタクルと共に描く。

オッペンハイマー役をキリアン・マーフィ、原子力委員会議長のルイス・ストロースをロバート・ダウニー・Jr.が演じ、第96回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、助演男優賞を含む7部門を受賞した。

「シビル・ウォー アメリカ最後の日」12月6日(金)からPrime Videoで独占配信

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「シビル・ウォー アメリカ最後の日」は、12月6日から独占配信。今年10月に劇場公開された作品で、連邦政府から19もの州が離脱し、内戦状態となったアメリカを舞台に、大統領に単独インタビューをするためにニューヨークからホワイトハウスへ向かう4人のジャーナリストが、内戦の恐怖と狂気に呑み込まれていく様が描かれる。

そのほか洋画作品では、「ターミネーター2」や「ユニバーサル・ソルジャー」、「ランボー」「ランボー/怒りの脱出」、「ランボー3/怒りのアフガン」などを12月1日から配信する。

「PERFECT DAYS」12月20日(金)からPrime Videoで見放題独占配信

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邦画作品では、役所広司主演の「PERFECT DAYS」を12月20日から見放題独占配信。渋谷区内の公共トイレを世界的な建築家やクリエイターが改修するプロジェクトに賛同したヴィム・ヴェンダース監督が、役所を主演に迎え、『東京画』以来40年ぶりに東京の街を舞台にトイレ清掃員・平山のささやかな日常を描いた。

「怪物」12月9日(月)からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2023「怪物」製作委員会

「なのに、千輝くんが甘すぎる。」12月3日(火)からPrime Videoで見放題配信

(C)2023「なのに、千輝君が甘すぎる。」製作委員会 (C)亜南くじら／講談社

そのほか是枝裕和監督作「怪物」を12月9日から見放題独占で、アイドルグループ・なにわ男子の高橋恭平主演の青春ラブストーリー「なのに、千輝くんが甘すぎる。」を12月3日から見放題で、それぞれ配信する。

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」12月22日(日)からPrime Videoで見放題配信

(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (C)遠藤達哉／集英社

アニメ映画では、遠藤達哉による同名コミックが原作の人気アニメ劇場版「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」を、12月22日から見放題配信する。原作者の遠藤が監修・キャラクターデザイン原案を手がけ、アーニャの学校の課題のために初めての家族旅行へ出かけたフォージャー家が、ハプニングに巻き込まれていく姿をオリジナルストーリーで描く。

「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」12月25日(水)からPrime Videoで見放題独占配信

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また12月25日には、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」初となるアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」も見放題独占配信。

「ベストフレンドハウス」12月18日(水)からPrime Videoで独占配信

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バラエティー作品では、大親友だというバナナマン・日村勇紀、生田斗真、中村倫也の3人がコテージで共同生活する「ベストフレンドハウス」を12月18日から独占配信。公私ともに親交が深い3人だが、3人揃っての一泊二日の旅はこれが初めて。舞台となる山梨のコテージには15台以上もの定点カメラが設置され、3人だけのリアルな生活を覗き見できる。「ベストフレンド＝親友だけの空間が引き出す今まで誰も見たことが無い3人の『素』が詰まった友達ドキュメント」とのこと。

「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」12月24日(火)午後6時の公演をPrime Videoで独占ライブ配信

音楽ライブの生配信も予定されており、12月23日18時からは紅白出場も決めたNumber_iによる初の全国ライブツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」より、さいたまスーパーアリーナでの初日公演の模様を、220以上の国と地域で独占ライブ配信。12月6日には「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"」を、12月25日には「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」を、それぞれ独占配信する。

2024年12月新着予定作品一覧

映画(日本)2024年12月2日(月) Amazon Original「あるいは、ユートピア」 ※独占配信2024年12月3日(火) 「なのに、千輝くんが甘すぎる。」2024年12月4日(水) 「焼肉ドラゴン」2024年12月9日(月) 「怪物」 ※見放題独占配信2024年12月10日(火) 「エゴイスト」2024年12月13日(金) 「YOSHIKI : UNDER THE SKY」 ※独占配信 「劇場版 聖☆おにいさん 第I紀」 「劇場版 聖☆おにいさん 第II紀」 「劇場版 聖☆おにいさん 第III紀」2024年12月20日(金) 「PERFECT DAYS」 ※見放題独占配信映画(海外)2024年12月1日(日) 「アウトサイダー コンプリート・ノベル 」 「アバウト・ア・ボーイ」 「カットスロート・アイランド」 「クリフハンガー」 「氷の微笑」 「ターミネーター2」 「トータル・リコール」 「ユニバーサル・ソルジャー」 「ランボー」 「ランボー/怒りの脱出」 「ランボー3/怒りのアフガン」 Amazon Original「レッド・バージン」(La Virgen Roja／スペイン) ※午前9時から独占配信 「ロックアップ」2024年12月5日(木) 「ラブ・アクチュアリー」2024年12月6日(金) 「シビル・ウォー アメリカ最後の日」 ※独占配信2024年12月7日(土) 「シャザム！～神々の怒り～」 ※見放題独占配信2024年12月8日(日) 「ニューヨーク1997」 「ブリジット・ジョーンズの日記」 「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」 「ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期」 「マルホランド・ドライブ」2024年12月15日(日) 「地獄の黙示録」2024年12月16日(月) 「マジック・マイク ラストダンス」 ※見放題独占配信2024年12月17日(火) Amazon Original「チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体」 (Chiefsaholic／アメリカ) ※午後5時から独占配信2024年12月20日(金) 「ザ・キル・ルーム」 「ニュー・シネマ・パラダイス」2024年12月22日(日) 「戦場のピアニスト」 「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」2024年12月27日(金) Amazon Original「君の過ち」(Culpa Tuya／スペイン) ※午前9時から独占配信2024年12月28日(土) 「オッペンハイマー」 「ドライブアウェイ・ドールズ」2024年12月30日(月) 「ナイトスイム」2024年12月31日(火) 「Birth/Rebirth(バース／リバース)」映画(韓国)2024年12月6日(金) 「聖なる復讐者」アニメ映画(日本)2024年12月22日(日) 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」2024年12月25日(水) 「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」 ※見放題独占配信テレビドラマ(日本)2024年12月1日(日) 「フィクサー Season2」 「フェルマーの料理」2024年12月8日(日) 「ハイエナ」テレビドラマ(海外)2024年12月1日(日) 「CSI: ベガス」シーズン22024年12月6日(金) Amazon Original「スティッキー 大シロップ強盗団」(The Sticky／カナダ)シーズン1 ※午後2時から独占配信2024年12月10日(火) Amazon Original「シークレット・レベル」(Secret Level／アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信2024年12月13日(金) Amazon Original「バンディシュ・バンディット ～インドからラブソングを～」(Bandish Bandits／インド)シーズン1～2 ※午前3時半から独占配信2024年12月29日(日) 「ファイア・カントリー」シーズン1テレビドラマ(韓国)2024年12月1日(日) 「青い海の伝説」 「おっさんずX(危機) ～崖っぷち男の大逆転～」 「キャリアを引く女～キャリーバッグいっぱいの恋」 「取引～友達を誘拐しました～」 「ナイショの恋していいですか!?」 「名もなき英雄」 「ブラックドッグ～新米教師コ・ハヌル～」 「ブラック～恋する死神～」 「夜になりました～人狼ヲ探セ～」テレビアニメ(日本)2024年12月4日(水) 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」アニメシリーズ ※見放題最速配信ドキュメンタリー(海外)2024年12月5日(木) Amazon Original「グリッター＆グリード：リサ・フランク物語」(Glitter And Greed: The Lisa Frank Story／アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信バラエティー(日本)2024年12月18日(水) 「ベストフレンドハウス」 ※独占配信音楽(日本)2024年12月6日(金) 「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"」 ※独占配信2024年12月24日(火) 「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」 ※独占配信2024年12月25日(水) 「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」 ※独占配信