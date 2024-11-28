Prime Video、12月は「オッペンハイマー」や「劇場版 SPY×FAMILY」
「オッペンハイマー」12月28日(土)からPrime Videoで見放題配信
(C)2023 Universal Studios. All Rights Reserved.
Prime Videoは、2024年12月に配信する作品ラインナップを発表した。12月はクリストファー・ノーラン監督作「オッペンハイマー」や、アクションスリラー「シビル・ウォー アメリカ最後の日」、アニメ映画「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」などを配信する。
「オッペンハイマー」は、12月28日から見放題配信。「原爆の父」と呼ばれた天才物理学者の栄光と挫折、苦悩と葛藤に迫り、世界がいかに変わったかを、コンピューターグラフィックスを使用せずに撮影したスペクタクルと共に描く。
オッペンハイマー役をキリアン・マーフィ、原子力委員会議長のルイス・ストロースをロバート・ダウニー・Jr.が演じ、第96回アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、助演男優賞を含む7部門を受賞した。
「シビル・ウォー アメリカ最後の日」12月6日(金)からPrime Videoで独占配信
(C)2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
「シビル・ウォー アメリカ最後の日」は、12月6日から独占配信。今年10月に劇場公開された作品で、連邦政府から19もの州が離脱し、内戦状態となったアメリカを舞台に、大統領に単独インタビューをするためにニューヨークからホワイトハウスへ向かう4人のジャーナリストが、内戦の恐怖と狂気に呑み込まれていく様が描かれる。
そのほか洋画作品では、「ターミネーター2」や「ユニバーサル・ソルジャー」、「ランボー」「ランボー/怒りの脱出」、「ランボー3/怒りのアフガン」などを12月1日から配信する。
「PERFECT DAYS」12月20日(金)からPrime Videoで見放題独占配信
(C)2023 MASTER MIND Ltd.
邦画作品では、役所広司主演の「PERFECT DAYS」を12月20日から見放題独占配信。渋谷区内の公共トイレを世界的な建築家やクリエイターが改修するプロジェクトに賛同したヴィム・ヴェンダース監督が、役所を主演に迎え、『東京画』以来40年ぶりに東京の街を舞台にトイレ清掃員・平山のささやかな日常を描いた。
「怪物」12月9日(月)からPrime Videoで見放題独占配信
(C)2023「怪物」製作委員会
「なのに、千輝くんが甘すぎる。」12月3日(火)からPrime Videoで見放題配信
(C)2023「なのに、千輝君が甘すぎる。」製作委員会 (C)亜南くじら／講談社
そのほか是枝裕和監督作「怪物」を12月9日から見放題独占で、アイドルグループ・なにわ男子の高橋恭平主演の青春ラブストーリー「なのに、千輝くんが甘すぎる。」を12月3日から見放題で、それぞれ配信する。
「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」12月22日(日)からPrime Videoで見放題配信
(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (C)遠藤達哉／集英社
アニメ映画では、遠藤達哉による同名コミックが原作の人気アニメ劇場版「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」を、12月22日から見放題配信する。原作者の遠藤が監修・キャラクターデザイン原案を手がけ、アーニャの学校の課題のために初めての家族旅行へ出かけたフォージャー家が、ハプニングに巻き込まれていく姿をオリジナルストーリーで描く。
「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」12月25日(水)からPrime Videoで見放題独占配信
(C)STPR Inc.／劇場版すとぷり製作委員会
また12月25日には、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」初となるアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」も見放題独占配信。
「ベストフレンドハウス」12月18日(水)からPrime Videoで独占配信
(C)2024 Topscene Inc. All Rights Reserved
バラエティー作品では、大親友だというバナナマン・日村勇紀、生田斗真、中村倫也の3人がコテージで共同生活する「ベストフレンドハウス」を12月18日から独占配信。公私ともに親交が深い3人だが、3人揃っての一泊二日の旅はこれが初めて。舞台となる山梨のコテージには15台以上もの定点カメラが設置され、3人だけのリアルな生活を覗き見できる。「ベストフレンド＝親友だけの空間が引き出す今まで誰も見たことが無い3人の『素』が詰まった友達ドキュメント」とのこと。
「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」12月24日(火)午後6時の公演をPrime Videoで独占ライブ配信
音楽ライブの生配信も予定されており、12月23日18時からは紅白出場も決めたNumber_iによる初の全国ライブツアー「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」より、さいたまスーパーアリーナでの初日公演の模様を、220以上の国と地域で独占ライブ配信。12月6日には「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"」を、12月25日には「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」を、それぞれ独占配信する。
2024年12月新着予定作品一覧
映画(日本)
2024年12月2日(月) Amazon Original「あるいは、ユートピア」 ※独占配信
2024年12月3日(火) 「なのに、千輝くんが甘すぎる。」
2024年12月4日(水) 「焼肉ドラゴン」
2024年12月9日(月) 「怪物」 ※見放題独占配信
2024年12月10日(火) 「エゴイスト」
2024年12月13日(金) 「YOSHIKI : UNDER THE SKY」 ※独占配信 「劇場版 聖☆おにいさん 第I紀」 「劇場版 聖☆おにいさん 第II紀」 「劇場版 聖☆おにいさん 第III紀」
2024年12月20日(金) 「PERFECT DAYS」 ※見放題独占配信
映画(海外)
2024年12月1日(日) 「アウトサイダー コンプリート・ノベル 」 「アバウト・ア・ボーイ」 「カットスロート・アイランド」 「クリフハンガー」 「氷の微笑」 「ターミネーター2」 「トータル・リコール」 「ユニバーサル・ソルジャー」 「ランボー」 「ランボー/怒りの脱出」 「ランボー3/怒りのアフガン」 Amazon Original「レッド・バージン」(La Virgen Roja／スペイン) ※午前9時から独占配信 「ロックアップ」
2024年12月5日(木) 「ラブ・アクチュアリー」
2024年12月6日(金) 「シビル・ウォー アメリカ最後の日」 ※独占配信
2024年12月7日(土) 「シャザム！～神々の怒り～」 ※見放題独占配信
2024年12月8日(日) 「ニューヨーク1997」 「ブリジット・ジョーンズの日記」 「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」 「ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期」 「マルホランド・ドライブ」
2024年12月15日(日) 「地獄の黙示録」
2024年12月16日(月) 「マジック・マイク ラストダンス」 ※見放題独占配信
2024年12月17日(火) Amazon Original「チーフスアホリック：オオカミ男の隠された正体」 (Chiefsaholic／アメリカ) ※午後5時から独占配信
2024年12月20日(金) 「ザ・キル・ルーム」 「ニュー・シネマ・パラダイス」
2024年12月22日(日) 「戦場のピアニスト」 「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」
2024年12月27日(金) Amazon Original「君の過ち」(Culpa Tuya／スペイン) ※午前9時から独占配信
2024年12月28日(土) 「オッペンハイマー」 「ドライブアウェイ・ドールズ」
2024年12月30日(月) 「ナイトスイム」
2024年12月31日(火) 「Birth/Rebirth(バース／リバース)」
映画(韓国)
2024年12月6日(金) 「聖なる復讐者」
アニメ映画(日本)
2024年12月22日(日) 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」
2024年12月25日(水) 「劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～」 ※見放題独占配信
テレビドラマ(日本)
2024年12月1日(日) 「フィクサー Season2」 「フェルマーの料理」
2024年12月8日(日) 「ハイエナ」
テレビドラマ(海外)
2024年12月1日(日) 「CSI: ベガス」シーズン2
2024年12月6日(金) Amazon Original「スティッキー 大シロップ強盗団」(The Sticky／カナダ)シーズン1 ※午後2時から独占配信
2024年12月10日(火) Amazon Original「シークレット・レベル」(Secret Level／アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信
2024年12月13日(金) Amazon Original「バンディシュ・バンディット ～インドからラブソングを～」(Bandish Bandits／インド)シーズン1～2 ※午前3時半から独占配信
2024年12月29日(日) 「ファイア・カントリー」シーズン1
テレビドラマ(韓国)
2024年12月1日(日) 「青い海の伝説」 「おっさんずX(危機) ～崖っぷち男の大逆転～」 「キャリアを引く女～キャリーバッグいっぱいの恋」 「取引～友達を誘拐しました～」 「ナイショの恋していいですか!?」 「名もなき英雄」 「ブラックドッグ～新米教師コ・ハヌル～」 「ブラック～恋する死神～」 「夜になりました～人狼ヲ探セ～」
テレビアニメ(日本)
2024年12月4日(水) 「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」アニメシリーズ ※見放題最速配信
ドキュメンタリー(海外)
2024年12月5日(木) Amazon Original「グリッター＆グリード：リサ・フランク物語」(Glitter And Greed: The Lisa Frank Story／アメリカ)シーズン1 ※午後5時から独占配信
バラエティー(日本)
2024年12月18日(水) 「ベストフレンドハウス」 ※独占配信
音楽(日本)
2024年12月6日(金) 「アイナ・ジ・エンド 日本武道館公演 "ENDROLL"」 ※独占配信
2024年12月24日(火) 「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」 ※独占配信
2024年12月25日(水) 「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」 ※独占配信