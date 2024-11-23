BTS（防弾少年団）、ヒット曲「Not Today」MV再生回数が6億回を突破！
BTS（防弾少年団）の「Not Today」のミュージックビデオがYouTube再生回数6億回を突破した。
2017年2月にBTSが発表した「WINGS 外伝: YOU NEVER WALK ALONE」の収録曲「Not Today」のミュージックビデオYouTube再生回数は、11月23日午前9時10分頃に6億回を超えた。これでBTSは通算14本の6億台再生数ミュージックビデオを保有することになった。
「Not Today」は2016年10月に発表されて大ヒットした「Blood Sweat ＆ Tears」に続いてムーンバートン（Moombathon）サウンドを前面に出したムーンバートンスタジアムダンスミュージックだ。同時代を生きていく若者に「共に行動しよう」というメッセージを込めたこの曲は、BTS特有のパワフルでエネルギッシュなサウンドが際立つ。ミュージックビデオは、メンバーのパワフルでキレのある振付と数十名のダンサーと共に、一糸不乱に踊るパフォーマンスで全世界で愛された。
BTSは「Not Today」を含め、計36本の億単位再生数ミュージックビデオを保有している。18億再生数の「Dynamite」「Boy With Luv（Feat.Halsey）」、16億再生数の「DNA」、14億再生数の「MIC Drop（Steve Aoki Remix）」、13億再生数の「IDOL」、12億再生数の「FAKE LOVE」がある。
さらに、9億再生数を超えた「Blood Sweat ＆ Tears」「Butter」、7億再生数を超えた「FIRE」「DOPE」「Save ME」、6億再生数を超えた「Permission to Dance」「ON」Kinetic Manifesto Film、5億再生数の「Spring Day」「Life Goes On」「Black Swan」、4億再生数の「Boy In Luv」、3億再生数の「War of Hormone」「ON」「No More Dream」、2億再生数の「I NEED U」「Dynamite（Choreography ver.）」「Dynamite」B-side、「Just One Day」「Yet To Come（The Most Beautiful Moment）」。
1億再生数を超えたミュージックビデオは「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「IDOL（Feat.Nicki Minaj）」「I NEED U」（Original ver.）「Ego」「Interlude : Shadow」「Epiphany」「N.O」「Butter（Hotter Remix）」「Boy With Luv」（feat. Halsey）（‘ARMY With Luv'ver.）「Danger」などがある。
2017年2月にBTSが発表した「WINGS 外伝: YOU NEVER WALK ALONE」の収録曲「Not Today」のミュージックビデオYouTube再生回数は、11月23日午前9時10分頃に6億回を超えた。これでBTSは通算14本の6億台再生数ミュージックビデオを保有することになった。
BTSは「Not Today」を含め、計36本の億単位再生数ミュージックビデオを保有している。18億再生数の「Dynamite」「Boy With Luv（Feat.Halsey）」、16億再生数の「DNA」、14億再生数の「MIC Drop（Steve Aoki Remix）」、13億再生数の「IDOL」、12億再生数の「FAKE LOVE」がある。
さらに、9億再生数を超えた「Blood Sweat ＆ Tears」「Butter」、7億再生数を超えた「FIRE」「DOPE」「Save ME」、6億再生数を超えた「Permission to Dance」「ON」Kinetic Manifesto Film、5億再生数の「Spring Day」「Life Goes On」「Black Swan」、4億再生数の「Boy In Luv」、3億再生数の「War of Hormone」「ON」「No More Dream」、2億再生数の「I NEED U」「Dynamite（Choreography ver.）」「Dynamite」B-side、「Just One Day」「Yet To Come（The Most Beautiful Moment）」。
1億再生数を超えたミュージックビデオは「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「IDOL（Feat.Nicki Minaj）」「I NEED U」（Original ver.）「Ego」「Interlude : Shadow」「Epiphany」「N.O」「Butter（Hotter Remix）」「Boy With Luv」（feat. Halsey）（‘ARMY With Luv'ver.）「Danger」などがある。