BTS（防弾少年団）、ヒット曲「Not Today」MV再生回数が6億回を突破！

BTS(防弾少年団)の「Not Today」のミュージックビデオがYouTube再生回数6億回を突破した。2017年2月にBTSが発表した「WINGS 外伝: YOU NEVER WALK ALONE」の収録曲「Not Today」のミュージックビデオYouTube再生回数は、11月23日午前9時10分頃に6億回を超えた。これでBTSは通算14本の6億台再生数ミュージックビデオを保有することになった。

「Not Today」は2016年10月に発表されて大ヒットした「Blood Sweat & Tears」に続いてムーンバートン(Moombathon)サウンドを前面に出したムーンバートンスタジアムダンスミュージックだ。同時代を生きていく若者に「共に行動しよう」というメッセージを込めたこの曲は、BTS特有のパワフルでエネルギッシュなサウンドが際立つ。ミュージックビデオは、メンバーのパワフルでキレのある振付と数十名のダンサーと共に、一糸不乱に踊るパフォーマンスで全世界で愛された。BTSは「Not Today」を含め、計36本の億単位再生数ミュージックビデオを保有している。18億再生数の「Dynamite」「Boy With Luv(Feat.Halsey)」、16億再生数の「DNA」、14億再生数の「MIC Drop(Steve Aoki Remix)」、13億再生数の「IDOL」、12億再生数の「FAKE LOVE」がある。さらに、9億再生数を超えた「Blood Sweat & Tears」「Butter」、7億再生数を超えた「FIRE」「DOPE」「Save ME」、6億再生数を超えた「Permission to Dance」「ON」Kinetic Manifesto Film、5億再生数の「Spring Day」「Life Goes On」「Black Swan」、4億再生数の「Boy In Luv」、3億再生数の「War of Hormone」「ON」「No More Dream」、2億再生数の「I NEED U」「Dynamite(Choreography ver.)」「Dynamite」B-side、「Just One Day」「Yet To Come(The Most Beautiful Moment)」。1億再生数を超えたミュージックビデオは「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「IDOL(Feat.Nicki Minaj)」「I NEED U」(Original ver.)「Ego」「Interlude : Shadow」「Epiphany」「N.O」「Butter(Hotter Remix)」「Boy With Luv」(feat. Halsey)(‘ARMY With Luv'ver.)「Danger」などがある。