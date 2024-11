NiziU、1stミニアルバム「AWAKE」各形態のジャケット写真を公開！スヌーピーとのコラボジャケットも

NiziUが2025年2月5日(水)にリリースする1ミニアルバム「AWAKE」の、各形態のジャケット写真が公開された。11月12日には初のミニアルバムのリリースが発表され、未だロングヒットを記録中の「Memories」(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春」テーマソング)、「SWEET NONFICTION」(3月公開 映画「恋わずらいのエリー」主題歌)の初パッケージ収録に始まり、「YOAKE」 というタイトルトラックや、「Buddy Buddy」、さらにはMrs. GREEN APPLEの大森元貴氏が、作詞・作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラードである「AlwayS」など豪華な新曲が収録されることが発表され、大きな話題を集め続けている本作。

続いて、真っ白な羽根に包まれ柔らかに微笑む9人メンバーのソロビジュアルと、本作のファンクラブ入会者限定商品である“WithU盤”のジャケット写真を解禁し見る者を魅了している。タイトル曲の「YOAKE」に込められた “成長”と“自立”というコンセプトが象徴するように「少女」から「大人の女性」へ変わりつつあるNiziUの美しいビジュアルが目を引き、いずれ公開されるであろう楽曲の数々へも期待せずにはいられない。また、前述の「Buddy Buddy」が“75周年アニバーサリーソング”に起用され、彼女たちが“コミック75周年アンバサダー”を務める「ピーナッツ」とのコラボパッケージとなるジャケット写真も公開。その象徴ともいえる“スヌーピー”とともに笑顔を向ける彼女たち。世界的IPとの豪華なコラボレーションパッケージは期間生産限定盤となるためぜひ手にいれてほしい。11月23日(土)からは、福井県・サンドーム福井を皮切りに開催される初のWinter Tour「NiziU Live with U 2024-2025」“AWAKE”も控えている、NiziUの最新作から引き続き目が離せない。なお、前述の“WithU盤”も現在予約受付中。こちらも注目だ。

■リリース概要

1stミニアルバム「AWAKE」

2025年2月5日(水)リリース

●初回生産限定盤A(CD+BD)

ESCL 6040‐1

価格:¥4,200(税込)

※紙ジャケット仕様(トールサイズ)

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回A ver. 全10種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※集合絵柄ステッカー1種封入

※ポスターブックレットA ver.封入

※12P歌詞ブックレット封入



<初回生産限定盤A収録曲>6トラック収録 ※曲順未定

・YOAKE(リードトラック)

・AlwayS(大森元貴 作詞・作曲・プロデュース)

・Buddy Buddy(ピーナッツ75周年アニバーサリーソング)

・Life is Beautiful

・Memories(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春」テーマソング)

・SWEET NONFICTION(映画「恋わずらいのエリー」主題歌)



<Blu-ray>収録内容

・「AWAKE」Jacket Shooting Making Movie

・「AlwayS」Recording Making Movie



●初回生産限定盤B(CD+ブックレット)

ESCL 6042‐3

価格:¥3,800(税込)

※紙ジャケット仕様(ジュエルサイズ)

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回B ver. 全12種(集合絵柄1種、直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種&直筆メッセージ&サインプリント入りユニット絵柄2種)のうち1種ランダム封入

※ポスターブックレットB ver.封入

※ソロ絵柄ステッカー9種、ユニット絵柄ステッカー2種、全11種のうち1種ランダム封入



<初回生産限定盤B収録曲>8トラック収録 ※曲順未定

・YOAKE(リードトラック)

・AlwayS(大森元貴 作詞・作曲・プロデュース)

・Buddy Buddy(ピーナッツ75周年アニバーサリーソング)

・Life is Beautiful

・Memories(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春」テーマソング)

・SWEET NONFICTION(映画「恋わずらいのエリー」主題歌)

・Made of Love

・CRUSH



<ブックレット>

32P撮り下ろしフォト・ブックレット封入



●通常盤(CD)

ESCL 6044

価格:¥2,700(税込)

※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様:トレーディングカード通常盤 ver. 全10種(集合絵柄1種、サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※NiziU&タイトル ロゴステッカー

※12P歌詞ブックレット封入



<通常盤収録曲>6トラック収録 ※曲順未定

・YOAKE(リードトラック)

・AlwayS(大森元貴 作詞・作曲・プロデュース)

・Buddy Buddy(ピーナッツ75周年アニバーサリーソング)

・Life is Beautiful

・Memories(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春」テーマソング)

・SWEET NONFICTION(映画「恋わずらいのエリー」主題歌)



●期間生産限定盤(CD)

ESCL6045

価格:¥2,800(税込)

※ピーナッツコラボジャケット仕様

※ピーナッツコラボピクチャーレーベル仕様

※初回仕様:シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様:トレーディングカード期間生産限定盤ver. 全10種(ピーナッツコラボ絵柄集合1種、ピーナッツコラボ絵柄直筆メッセージ&サインプリント入りソロ絵柄9種)のうち1種ランダム封入

※12P歌詞ブックレット封入

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC



<期間生産限定盤収録曲>6トラック収録 ※曲順未定

・YOAKE(リードトラック)

・AlwayS(大森元貴 作詞・作曲・プロデュース)

・Buddy Buddy(ピーナッツ75周年アニバーサリーソング)

・Life is Beautiful

・Memories(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春」テーマソング)

・SWEET NONFICTION(映画「恋わずらいのエリー」主題歌)



●WithU盤(ソロ盤)

ESC8 200-8

価格:¥2,500(税込)※Sony Music Shopのみで販売

・MAKO盤(ESC8-200)

・RIO盤(ESC8-201)

・MAYA盤(ESC8-202)

・RIKU盤(ESC8-203)

・AYAKA盤(ESC8-204)

・MAYUKA盤(ESC8-205)

・RIMA盤(ESC8-206)

・MIIHI盤(ESC8-207)

・NINA盤(ESC8-208)

※ソロジャケット&ピクチャーレーベル特別仕様

※トレーディングカード各メンバーver. 全3種(直筆メッセージ&サインプリント入り)のうち1種ランダム封入

※メンバーネームロゴステッカー封入

※12P歌詞ブックレット封入



<WithU盤収録曲>4トラック収録 ※曲順未定

・YOAKE(リードトラック)

・AlwayS(大森元貴 作詞・作曲・プロデュース)

・Buddy Buddy(ピーナッツ75周年アニバーサリーソング)

・Life is Beautiful



