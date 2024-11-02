来週の主な予定 FOMCと米大統領選でドル相場は波乱必至か 英中銀と豪中銀 実質賃金 米市場は冬時間入り 来週の主な予定 FOMCと米大統領選でドル相場は波乱必至か 英中銀と豪中銀 実質賃金 米市場は冬時間入り

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来週の主な予定 FOMCと米大統領選でドル相場は波乱必至か 英中銀と豪中銀 実質賃金 米市場は冬時間入り



・日銀9月議事録、同会合では植田日銀総裁が政策判断「時間的余裕ある」発言で円安が進んだ

・5日に米大統領選 トランプ氏とハリス氏の支持率は拮抗、どちらになってもドル相場は波乱必至か

・FOMC 25bp利下げ観測高まるも一部で利下げ見送りを予想、FRB当局者らは利下げに慎重姿勢示す

・英中銀政策金利 25bp利下げとの見方、インフレ伸び鈍化にベイリー総裁「もう少し積極的」発言

・日本9月実質賃金 前回は3カ月ぶりにマイナス、-0.6%から-0.8%に下方修正される

・中国全人代常務委員会開催 さらなる刺激策が期待される、週末には10月CPIとPPIも



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～11月8日）

米国市場は冬時間に移行（※経済指標発表が1時間遅くなる）



4日（月）

文化の日振替休日で東京市場は休場

米製造業新規受注（9月）

NZ中銀半期金融安定報告

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶

中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会開催（8日まで）



5日（火）

東京証券取引所、取引時間を30分延長し15時半まで

NZ雇用統計（第3四半期）

オアNZ中銀総裁、半期金融安定報告について記者会見

豪中銀政策金利、四半期経済見通し

中国財新非製造業PMI（10月）

米ISM非製造業景気指数（10月）

カナダ中銀議事録（10月23日開催分）

米大統領選挙・議会選挙

中国第7回国際輸入博覧会（CIIE）（10日まで）



6日（水）

オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席

日銀議事録（9月19日-20日開催分）

米非製造業PMI確報値（10月）



7日（木）

日本実質賃金（9月）

中国貿易統計（10月）

英中銀政策金利、四半期インフレ報告、議事録、ベイリー英中銀総裁、ラムスデン副総裁、ロンバルデリ副総裁 記者会見

英DMPインフレ調査（10月）

米FOMC、パウエルFRB議長 記者会見

米新規失業保険申請件数（2日終了週）

シュナーベルECB理事、ECB短期金融市場会議開会挨拶

ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議挨拶

レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席



8日（金）

カナダ雇用統計（10月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（11月）

ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明

マルティン・スイス中銀副総裁、ECB短期金融市場会議出席

ボウマンFRB理事、銀行について講演（質疑応答あり）



9日（土）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（10月）



※予定は変更することがあります

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