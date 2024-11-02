来週の主な予定 FOMCと米大統領選でドル相場は波乱必至か 英中銀と豪中銀 実質賃金 米市場は冬時間入り
来週の主な予定 FOMCと米大統領選でドル相場は波乱必至か 英中銀と豪中銀 実質賃金 米市場は冬時間入り
・日銀9月議事録、同会合では植田日銀総裁が政策判断「時間的余裕ある」発言で円安が進んだ
・5日に米大統領選 トランプ氏とハリス氏の支持率は拮抗、どちらになってもドル相場は波乱必至か
・FOMC 25bp利下げ観測高まるも一部で利下げ見送りを予想、FRB当局者らは利下げに慎重姿勢示す
・英中銀政策金利 25bp利下げとの見方、インフレ伸び鈍化にベイリー総裁「もう少し積極的」発言
・日本9月実質賃金 前回は3カ月ぶりにマイナス、-0.6%から-0.8%に下方修正される
・中国全人代常務委員会開催 さらなる刺激策が期待される、週末には10月CPIとPPIも
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～11月8日）
米国市場は冬時間に移行（※経済指標発表が1時間遅くなる）
4日（月）
文化の日振替休日で東京市場は休場
米製造業新規受注（9月）
NZ中銀半期金融安定報告
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶
中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会開催（8日まで）
5日（火）
東京証券取引所、取引時間を30分延長し15時半まで
NZ雇用統計（第3四半期）
オアNZ中銀総裁、半期金融安定報告について記者会見
豪中銀政策金利、四半期経済見通し
中国財新非製造業PMI（10月）
米ISM非製造業景気指数（10月）
カナダ中銀議事録（10月23日開催分）
米大統領選挙・議会選挙
中国第7回国際輸入博覧会（CIIE）（10日まで）
6日（水）
オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席
日銀議事録（9月19日-20日開催分）
米非製造業PMI確報値（10月）
7日（木）
日本実質賃金（9月）
中国貿易統計（10月）
英中銀政策金利、四半期インフレ報告、議事録、ベイリー英中銀総裁、ラムスデン副総裁、ロンバルデリ副総裁 記者会見
英DMPインフレ調査（10月）
米FOMC、パウエルFRB議長 記者会見
米新規失業保険申請件数（2日終了週）
シュナーベルECB理事、ECB短期金融市場会議開会挨拶
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議挨拶
レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席
8日（金）
カナダ雇用統計（10月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（11月）
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
マルティン・スイス中銀副総裁、ECB短期金融市場会議出席
ボウマンFRB理事、銀行について講演（質疑応答あり）
9日（土）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（10月）
※予定は変更することがあります
・日銀9月議事録、同会合では植田日銀総裁が政策判断「時間的余裕ある」発言で円安が進んだ
・5日に米大統領選 トランプ氏とハリス氏の支持率は拮抗、どちらになってもドル相場は波乱必至か
・FOMC 25bp利下げ観測高まるも一部で利下げ見送りを予想、FRB当局者らは利下げに慎重姿勢示す
・英中銀政策金利 25bp利下げとの見方、インフレ伸び鈍化にベイリー総裁「もう少し積極的」発言
・日本9月実質賃金 前回は3カ月ぶりにマイナス、-0.6%から-0.8%に下方修正される
・中国全人代常務委員会開催 さらなる刺激策が期待される、週末には10月CPIとPPIも
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～11月8日）
米国市場は冬時間に移行（※経済指標発表が1時間遅くなる）
4日（月）
文化の日振替休日で東京市場は休場
米製造業新規受注（9月）
NZ中銀半期金融安定報告
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議挨拶
中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会開催（8日まで）
5日（火）
東京証券取引所、取引時間を30分延長し15時半まで
NZ雇用統計（第3四半期）
オアNZ中銀総裁、半期金融安定報告について記者会見
豪中銀政策金利、四半期経済見通し
中国財新非製造業PMI（10月）
米ISM非製造業景気指数（10月）
カナダ中銀議事録（10月23日開催分）
米大統領選挙・議会選挙
中国第7回国際輸入博覧会（CIIE）（10日まで）
6日（水）
オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席
日銀議事録（9月19日-20日開催分）
米非製造業PMI確報値（10月）
7日（木）
日本実質賃金（9月）
中国貿易統計（10月）
英中銀政策金利、四半期インフレ報告、議事録、ベイリー英中銀総裁、ラムスデン副総裁、ロンバルデリ副総裁 記者会見
英DMPインフレ調査（10月）
米FOMC、パウエルFRB議長 記者会見
米新規失業保険申請件数（2日終了週）
シュナーベルECB理事、ECB短期金融市場会議開会挨拶
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議挨拶
レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席
8日（金）
カナダ雇用統計（10月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（11月）
ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
マルティン・スイス中銀副総裁、ECB短期金融市場会議出席
ボウマンFRB理事、銀行について講演（質疑応答あり）
9日（土）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（10月）
※予定は変更することがあります