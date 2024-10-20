松本vs鳥取 スタメン発表
[10.20 J3第33節](サンアル)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 48 藤谷壮
MF 15 山本康裕
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 46 安永玲央
FW 9 高井和馬
監督
霜田正浩
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 34 曽我大地
MF 42 金浦真樹
FW 7 松木駿之介
FW 9 富樫佑太
FW 19 三木直土
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 48 藤谷壮
MF 15 山本康裕
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
FW 9 高井和馬
監督
霜田正浩
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 34 曽我大地
MF 42 金浦真樹
FW 7 松木駿之介
FW 9 富樫佑太
FW 19 三木直土
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎