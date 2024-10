NCT WISHが、日本1stアルバム『WISHFUL』を12月25日にリリースする。

今作には、NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲「Hands Up」、「We Go!」をはじめNCT WISHのデビューシングル「WISH (Japanese Ver.)」「Sail Away (Japanese Ver.)」、さらに最新シングル「Songbird (Japanese Ver.)」、「Tears Are Falling (Japanese Ver.)」はもちろん、そのほかアルバムに向けて制作された新曲7曲を含む合計13曲を収録予定。

初回生産限定盤としてBlu-ray付きの『クリスマスプレゼントBOX Ver.』も発売。Blu-rayには、デビューから目まぐるしく1年を駆け抜けてきたNCT WISHの“WISH(願い)”を叶えるバケーションコンテンツ『WISHCATION #1』や、NCT WISHとしてデビューしてから1年間の軌跡を追った『Making of WISH #1』といった、日本オリジナルコンテンツが2本収録される。

さらに、mu-mo SHOP限定で本作のリリースを記念した先行予約リリースイベントの開催が決定。本イベントは、東京、大阪、愛知、福岡の4会場で開催される。今回のリリースイベントでは、NCT WISHにとって日本初となる撮影可能のサイン会の『メンバー全員とのサイン会』が開催。本イベントは待機中に限り、自身の座席からスマートフォンでの動画、写真の撮影が可能となる。

ほかにも、好きなメンバーからサインがもらえる『サイン会(メンバー別)』や、リリース日がクリスマスであることから『クリスマスカードお渡し会(ユニット別)』、さらに彼らの原点とも言える「Hands Up」(NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲)にちなんだ『Hands Up会(メンバー別)』など、日本初となるアルバムをNCT WISHと一緒に盛り上げるリリースイベント内容が用意されている。

なお、ジャケットビジュアルやトラックリスト、商品/封入詳細など、商品の全貌は順次公開される。

(文=リアルサウンド編集部)