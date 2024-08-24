[8.24 J2第28節](白波スタ)

※19:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 4 広瀬健太

DF 16 河野諒祐

DF 23 岡本將成

MF 21 田中渉

MF 27 山口卓己

MF 32 沼田駿也

MF 34 鈴木翔大

MF 35 中原秀人

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

DF 5 井林章

MF 14 野嶽寛也

MF 19 稲葉修土

MF 24 永井颯太

FW 9 有田光希

FW 10 藤本憲明

監督

浅野哲也

[清水エスパルス]

先発

GK 57 権田修一

DF 4 蓮川壮大

DF 14 山原怜音

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 10 カルリーニョス・ジュニオ

MF 11 ルーカス・ブラガ

MF 33 乾貴士

MF 36 宇野禅斗

MF 71 中村亮太朗

FW 23 北川航也

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 32 高木践

MF 13 宮本航汰

MF 21 矢島慎也

MF 44 西原源樹

FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブ

監督

秋葉忠宏