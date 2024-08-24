鹿児島vs清水 スタメン発表
[8.24 J2第28節](白波スタ)
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 16 河野諒祐
DF 23 岡本將成
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 32 沼田駿也
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 14 野嶽寛也
MF 19 稲葉修土
MF 24 永井颯太
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
監督
浅野哲也
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 4 蓮川壮大
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 10 カルリーニョス・ジュニオ
MF 11 ルーカス・ブラガ
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 71 中村亮太朗
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 32 高木践
MF 13 宮本航汰
MF 21 矢島慎也
MF 44 西原源樹
FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブ
監督
秋葉忠宏
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 16 河野諒祐
DF 23 岡本將成
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 32 沼田駿也
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 14 野嶽寛也
MF 19 稲葉修土
MF 24 永井颯太
FW 10 藤本憲明
監督
浅野哲也
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 4 蓮川壮大
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 10 カルリーニョス・ジュニオ
MF 11 ルーカス・ブラガ
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 71 中村亮太朗
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 32 高木践
MF 13 宮本航汰
MF 21 矢島慎也
MF 44 西原源樹
FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブ
監督
秋葉忠宏