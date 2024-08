LE SSERAFIM、米「2024 MTV VMA」に初ノミネート！カムバック目前の快挙に関心集まる

LE SSERAFIMが、米「2024 MTV Video Music Awards(2024 MTV VMA)」にノミネートされた。「2024 MTV VMA」は6日(以下、現地時間)、公式ウェブサイトとSNSを通じて今年の受賞候補リストを発表。これによると、LE SSERAFIMは「PUSH Performance of the Year(今年のPUSHパフォーマンス)」にノミネートされた。

「PUSH Performance of the Year」は、過去に「MTV PUSH」キャンペーンに選定されたアーティストに授与される。同キャンペーンは、MTVが毎月特定のアーティストを選定し、インタビューやパフォーマンス、デジタルコンテンツなどをピックアップするプロジェクトだ。LE SSERAFIMは6月の「MTV PUSH」に選ばれ、これはK-POP女性グループ史上初の快挙となった。また、LE SSERAFIMは今回「PUSH Performance of the Year」にノミネートされた唯一のK-POPアーティストとなった。同部門には「第66回グラミー賞」で「最優秀新人賞」を手にしたヴィクトリア・モネ、「最優秀トラディショナル・ポップ・ボーカル・アルバム賞」に輝いたレイヴェイ、「Beautiful Things」で米ビルボードの「HOT100 」2位と、英オフィシャルシングルチャート1位を記録したベンソン・ブーンなど、11人の人気アーティストが候補者として名を連ねる。LE SSERAFIMが「MTV VMA」にノミネートされたのは、今回が初めてだ。2月にリリースした3rdミニアルバム「EASY」と、同名のタイトル曲は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」と「HOT100」にランクインし、グローバルな人気を証明した。彼女たちは30日の午後1時、「LE SSERAFIMと一緒に狂ってみよう」というメッセージを込めた4thミニアルバム「CRAZY」をリリースし、その人気に拍車をかける予定だ。「MTV VMA」は「グラミー賞」「ビルボードミュージックアワード」「アメリカンミュージックアワード」に並ぶ、アメリカの4大音楽授賞式の1つ。今年は9月10日にニューヨークのUBSアリーナで開かれる。