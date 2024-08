Googleは6日(現地時間)、同社が「Made by Google」として自社で開発しているハードウェア製品の新商品として完全にリニューアルされたメディアストリーミングデバイス「Google TV Streamer」を発表しています。アメリカなどの1次販売国・地域では2024年9月24日(火)に発売され、すでに8月6日(火)より予約受付を実施しています。またアメリカでは公式Webショップ「Google Store」や小売店などで販売され、価格は99.99ドル(約15,000円)となるとのこと。なお、現時点で日本での販売については明らかにされていませんが、これまでの販売実績を鑑みれば、何らかの形で発売されることが期待されます。

その他、既存の「Chromecast with Google TV」などの「Chromecast」シリーズについては登場から11年を迎えたこのタイミングで生産を終了し、在庫限りの販売となるとしています。同社ではChromecastシリーズがこれまでに1億台以上が販売されており、今後もChromecastシリーズへのセキュリティーアップデートを含むソフトウェア更新を継続していくということです。GoogleではAI(人工知能)を活用したアシスタントサービス「Gemini」をスマートホームなどにも対応させたことで、今こそ、AIやエンターテイメント、スマートホームという新しい分野に向けてメディアストリーミングデバイスというカテゴリーを進化させるときだとし、既存のChromecastシリーズから刷新した新しいGoogle TV Streamerを発表しました。Chromecastシリーズに代わるこの製品はChromecastの優れた機能をより高速でプレミアムなバージョンとして次世代の4K対応メディアストリーミングデバイスとなっているほか、Chromecast with Google TVと同様にGoogle TVの機能も備えており、さらに新たにGoogle HomeシリーズやMatter対応製品のスマートホームのハブとしても機能するようになっています。Google TV Streamerはこれまで通りに本体とリモコンから構成され、本体は他のスマートホームなどとの接続性を向上させるためにテレビなどの後ろではなく前に置くように設計されていることもあり、目立たずに家の装飾にぴったりと合う洗練されたデザインを採用し、薄型でスタイリッシュであるため、テレビとメディアコンソールの間にすっきりと収まり、本体色はPorcelainとHazel(アメリカのGoogle Store限定カラー)の2色が用意されています。サイズは約162.6×76.2×25.4mm、質量は約161.6g。主な仕様はWi-Fi 5に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4および5GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.1、Ethernet端子(10・100・1000Mbps)、4GB内蔵メモリー(RAM)、32GB内蔵ストレージ、USB Type-C端子、HDMI Type-A端子(Version 2.1)、Dolby Vision、HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Atmos、Matter、Thread border routerとなっており、OSはAndroid TV OSを搭載しています。一方、リモコンは音声入力にも対応しており、これまでのChromecastシリーズの利用者などからのフィードバックに基づいて再設計し、人間工学的に改良された背面のテクスチャー加工により握りやすくなったほか、あらゆる大きさの手にもフィットするようにボタンのレイアウトが最適化されるなど、より簡単かつ快適に持ちやすくなっているとのこと。またカスタマイズ可能な新しいボタンをプログラムしてワンクリックでお気に入りのアプリをすぐに開いたり、入力を切り替えたり、Google Homeパネルを起動したりすることもできます。さらに音声検索を使えば、お気に入りのコンテンツを簡単に見つけることが可能なほか、近くにある「Google アシスタント」対応スピーカーまたはPixelスマートフォン(スマホ)などに「OK Google、リモコンを探して」と話しかけると、リモコンがビープ音を発し、紛失したリモコンも音声で探すことができるようになっています。その他、Google TV Streamer本体の背面にあるボタンやGoogle Homeアプリからボタンを押してリモコンをチャイムで鳴らすことも可能です。

記事執筆:memn0ck

