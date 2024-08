すみっコぐらしの「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」が出演するMVが完成! えび・しっぽコンビのキュートなダンシングをご覧になって♪サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」に登場する、「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」が出演する『えびえびEveryday!!』のミュージックビデオが公開された。楽曲とMVのプロデュースを手掛けたのは、アイドルが多数所属するスターダストプロモーションの音楽レーベルであるSDR。ポップなメロディにまるまるなえびてん&えびふらいのダンスは可愛すぎファン必見! 優しくてキュートなパステルカラーで彩られたふたりの世界を楽しもう。

また、えびてんのしっぽの特設サイトが大幅にアップデートされ、お楽しみコンテンツが盛りだくさんの『えび推』サイトに様変わり。すみっコぐらしから7月に新登場したえびてんのしっぽの可愛さが詰まった『えびえびEveryday!!』のミュージックビデオとあわせてご覧になってはいかがだろう。なお、「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」は、8月2日(金)に東京ドームで「KIDS FES」として開催される、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ戦に登場予定。キッズスペースでのグリーティングやJUKEBOX TOKYOに登場するなど、場内を盛り上げに行くので、こちらもチェックしてね。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.