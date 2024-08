恐怖の原点にして頂点である『エイリアン』(1979)の“その後の物語”を描く『エイリアン:ロムルス』より、生存率0%の絶望が迫りくる日本オリジナル予告が公開された。

予告映像では、次々と仲間がエイリアンに寄生され、襲われていく様子に戦慄する若者と、驚異の撮影技術で作り出された生々しくおびただしい数のエイリアンが映し出される。未知なる生命体の叫びを想起させる不協和音をバックに響かせ、薄暗く不気味な宇宙船で、若者たちはとある目的のために探索を始める

仲間の一人が水中で足を取られている中、突如クモのような触手を持ったエイリアン第2形態が人間の顔に覆いかぶさり、口に器官を挿入して寄生しようと襲い掛かる。宿主となる人間の体内にエイリアンの幼生を産み付け進化を遂げようと次々と襲い掛かるエイリアンから逃れるため宇宙船の中を走り続けるも、必死の抵抗も虚しく、寄生した人間の体内で脈打つエイリアン。人間の胸を突き破り、エイリアンが進化する瞬間を目撃した若者は、宇宙空間という“極限の密室”で決して誰にも届くことのない絶望の悲鳴を上げる……。

最新の撮影技術によってより生々しさを増したエイリアンがうごめく姿や、指を腐らせ鉄をも溶かす強烈な酸性のエイリアンの血液、突然現れる不穏な静寂と、無重力で逃げる術を失う若者たちの姿は、観る者を絶望の淵へと陥れていく。最後には、宇宙最恐の生命体“エイリアン”最終形態と対峙(?)し、どこにも逃げ場のない密室空間で描かれる戦慄の瞬間の数々、一瞬たりとも目が離せないスリル溢れる展開、「私たち どうなるの?」と最後に問いかける彼女たちの、その行く末を見届けずにはいられない。



舞台は地球から遠く離れた宇宙、人生の行き場を失った6人の若者たちが生きる希望を求めて足を踏み入れた“ロムルス”宇宙ステーション。ロムルスが迎え入れたのは、若者たちだけではなかった。希望を求め宇宙船に訪れた若者たちは

驚異的なスピードで進化する宇宙最恐の生命体“エイリアン”から逃げ切ることができるのか?極限の密室で繰り広げられる“究極のサバイバル・スリラー”が幕を開ける。

『エイリアン:ロムルス』は2024年9月6日(金)全国公開。

