º£ÅÄÈþºù¡¢Í§¿Í¡¦±ÊÌî²ê°ê¤È¡È·ÝÇ½³¦Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿¦¶È¡ÉÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿
½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»°É©½Å¹© presents ±ÊÌî²ê°ê ÌÀÆü¤Ï¤É¤³¹Ô¤³¡©¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î±ÊÌî²ê°ê¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿¦¶È¤¬Æ±¤¸¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡Ö±³¤ä¤ó¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î½é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î±ÊÌî²ê°ê¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëº£ÅÄÈþºù¤¬½Ð±é¡£º£ÅÄ¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¾µ¡¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢±ÊÌî¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉ½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¾®¤µ¤¤»þ¡¢»ä¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡© Æ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö±³¤ä¡ª ±³¤ä¤ó¡ª¡© ËÜÅö¡© ±³¤Ç¤·¤ç¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¡×¤È¶Ã¤¯¡£±ÊÌî¤ÏÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î½é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î±ÊÌî²ê°ê¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëº£ÅÄÈþºù¤¬½Ð±é¡£º£ÅÄ¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¾µ¡¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢±ÊÌî¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉ½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¾®¤µ¤¤»þ¡¢»ä¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡© Æ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö±³¤ä¡ª ±³¤ä¤ó¡ª¡© ËÜÅö¡© ±³¤Ç¤·¤ç¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¡×¤È¶Ã¤¯¡£±ÊÌî¤ÏÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£