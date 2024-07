2NE1、約10年ぶりの単独コンサート！韓国公演の詳細を発表…年末には神戸・東京で開催

2NE1が、デビュー15周年を迎えて単独コンサートを開催する。YG ENTERTAINMENT(以下、YG)は本日(25日)、2NE1は10月5日から6日までの2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」を開催すると発表した。公演のタイトル名「WELCOME BACK」は、ファンと再び一緒に過ごすことになった2NE1を歓迎する気持ちを込めている。2014年3月に行われた 「[ALL OR NOTHING] in SEOUL」以来、約10年6ヶ月ぶりの単独コンサートを開催するだけに、チケット確保のための激しい争奪戦が繰り広げられると予想される。

YGガールズグループの神話の出発点である2NE1の完全体としてのカムバックであるため、より一層注目が集まっている。優れたライブパフォーマンスと圧倒的なステージ掌握力で活動当時、音楽界を席巻した彼女達は、2022年にアメリカ最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」で変わらぬ実力と人気を証明し、存在感を見せつけた。また、YGのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーとのコラボも、格別なシナジー(相乗効果)を発揮する見通しだ。先立ってヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは、彼女達のカムバックに全面的なサポートをすると予告した。これまでのワールドツアーを通じて積み重ねてきた“公演名家”YGのノウハウと、メンバーの圧巻のライブパフォーマンスが調和し、2NE1の新しいページを切り開く場が設けられると予想される。YG関係者は「デビュー15周年を迎えた記念すべき年であるうえ、2NE1と劇的な再会がなされただけに、今年中に公演を始めなければならないという意志が強かった」とし「また11月末に神戸のワールド記念ホール、12月初めに東京・有明アリーナでの公演が確定しているが、一番最初に韓国でツアーの幕を開けたいというメンバーの意見を積極的に反映した」と説明した。続けて「ソウルコンサートの発表と同時に多くの方々の期待が集まっただけに、激しいチケット争奪戦が予想される」とし「韓国でより多くの観客の皆さんと一緒に過ごすことができず、残念な気持ちが大きいが、完成度の高い公演で報いたい。今後、より良いニュースで挨拶するので、たくさん期待してほしい」と伝えた。2NE1は10月5〜6日のソウル公演を皮切りに、神戸と東京などグローバルツアーの日程を拡大していく予定だ。「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」の一般向けチケット販売は、8月5日午後8時よりINTERPARK TICKETにてスタートする。別途の先行販売は行われない。詳細はYGの公式ホームページで確認することができる。