(MCU)映画『&ウルヴァリン』の公開日が刻々と迫るなか、マーベル・スタジオが「ネタバレを踏む前に映画館へ」と、注意を喚起する最終予告編を公開した。

30秒の動画は、「みんなの望みに応えちゃうぜ!」と意気込みながら声を上げるデッドプールが、鉤爪を伸ばしたウルヴァリンと対峙するシーンでスタート。続いて劇中からのシーンに合わせて、「This Friday,See the Movie first before it get spoiled(今週の金曜日、ネタバレされる前に先に映画も観よう)」とのテロップが表示される。



これまでにもMCU映画では、『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)で命を落とすキャラクターや、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)に登場するカメオなどについて、ファンは大きなネタバレを回避する必要があった。このネット時代、細心の注意を払っていてもネタバレの完全回避は難しいこともあるため、マーベル・スタジオが推奨するよう、早めに映画館へ足を運ぶの得策かもしれない。

MCUに初合流となる『デッドプール&ウルヴァリン』は、『デッドプール2』(2018)の6年後が舞台となり、『LOGAN/ローガン』(2017)で『X-MEN』シリーズを卒業したヒュー・ジャックマンが、ウルヴァリン役で復活する記念碑的な作品だ。2024年に公開される唯一のMCU映画ということもあり、期待度・注目度がハンパないため、我々ファンもうっかりネタバレを発信することのないよう気を付けながら映画を楽しもう。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日(水)最速上映。

