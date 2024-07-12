来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月１５日



１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

※海の日の祝日で日本市場は休場



◇７月１６日



０１：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がインタビュー

０８：５０ 日・日銀が金融政策決定会合議事録を公表

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：４５ 仏・経常収支

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査（期待指数）

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



◇７月１７日



１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※インド市場が休場



◇７月１８日



０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・貿易統計

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物クライメート・トランジション利付国債の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ ユーロ・建設支出

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：４５ ユーロ・ＥＣＢラガルド（欧州中央銀行）総裁の会見

２３：００ 米・景気先行指標総合指数



◇７月１９日



０５：００ 米・対米証券投資

０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 英・小売売上高

１５：００ 独・生産者物価指数

１７：００ ユーロ・経常収支

２３：４０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○７月１５日



※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックスほか



○７月１６日



決算発表：日本国土開発<1887>，コーディア<190A>，鉄人化ＨＤ<2404>，ＡＦＣ－ＨＤ<2927>，ＰＣＮＥＴ<3021>，スーパーV<3094>，ＡＮＡＰ<3189>，バロック<3548>，サイステップ<3810>，ＷＨＤＣ<3823>，ＳＩ<3826>，アスマーク<4197>，ワンプラ<4199>，マキュリＲＩ<5025>，タケダ機械<6150>，古野電<6814>，ＡＬｉＮＫ<7077>，テイツー<7610>，ＣＳランバー<7808>，くろ工<7997>，リテールＰＡ<8167>，サイカ屋<8254>，エーアイテイ<9381>，東宝<9602>，大庄<9979>，ヒトコムＨＤ<4433>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＦＰパートナ<7388>

※海外企業決算発表：ユナイテッドヘルス・グループ，バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレーほか



○７月１７日



※海外企業決算発表：ジョンソン・エンド・ジョンソンほか



○７月１８日



決算発表：ブロンコＢ<3091>，ディスコ<6146>

※東証スタンダード上場：カドス・コーポレーション<211A>

※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



○７月１９日



決算発表：光世<8617>，サーティワン<2268>，ゲンダイＡＧ<2411>，アジュバン<4929>，アルインコ<5933>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレスほか



出所：MINKABU PRESS