WayV ヤンヤン、本日放送の「THE SHOW」でスペシャルMCに抜擢！

「THE SHOW」でWayVのヤンヤンがスペシャルMCを務める。韓国で本日(9日)に放送されるSBS M「THE SHOW」には彼がスペシャルMCとして参加し、元気いっぱいの魅力と溢れる情熱で滑らかな進行実力を見せる予定だ。ファンもヤンヤンのスペシャルMC抜擢のニュースに期待を寄せている。本日の放送は、素晴らしいパフォーマンスで有名なアーティストたちの多彩なステージが準備されている。まず、“パフォーマンスクイーン”から“オールラウンダークイーン”になって帰ってきたIZ*ONE出身のイ・チェヨン、驚異的な成長を見せている次世代サマークイーンことKISS OF LIFEはもちろん、さらにアップグレードされたネオ&清涼感を見せるNCT WISHのカムバックステージが待っている。また、切ない感性を込めたH1-KEYの「Rainfalls」の初公開のステージと、K-POPを占領するために地球に来た“宇宙人アイドル”GALAXYKIDSの熱いデビューステージも予定されている。

「THE SHOW」のシグネチャーコーナーである「チャレンジング」は、MCプリンズ(WayVのシャオジュン、CRAVITYのヒョンジュン、UNISのナナ)が、カムバックするスターと一緒にホットなチャレンジを新たに制作するコーナーだ。今回はヒョンジュンが、KISS OF LIFEのメンバーと一緒にチャレンジを考える。彼らは各種のSNSを熱く盛り上げた「Sticky」チャレンジをさらにホットにアップグレードした。ここに、新しいチャレンジクイーンのKISS OF LIFEのエネルギーに圧倒されたヒョンジュンの姿も、もう一つの観賞ポイントだという。果たして、ヒョンジュンとKISS OF LIFEが一緒に制作した「チャレンジング」は、どのような内容になるのか、注目だ。SBS Mチャンネルを通じて放送される「THE SHOW」は、CRAXY、EVNNE、GALAXYKIDS、H1-KEY、KISS OF LIFE、NCT WISH、NTX、VVUP、ギュビン、BLITZERS、「BOYS PLANET」に出演したのウームーティ、イ・チェヨンがステージを披露する。9日午後6時より、SBS M、SBS F!L、SBS funEチャンネルで同時に放送される。