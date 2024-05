『アナと雪の女王』アトラクション｢アナとエルサのフローズンジャーニー｣！東京ディズニーシー／ファンタジースプリングス「フローズンキングダム」

2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業する新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生します。

今回は、そんな新エリアにオープンする『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「フローズンキングダム」のアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」を紹介していきます。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」

開業日:2024年6月6日

形式:水流ライドタイプ

体験時間:約6分30秒

ボートの定員:16名

※「ディズニー・プレミアアクセス」対象アトラクションです

新たに開発される8番目のテーマポートは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマとした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

「フローズンキングダム」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界が広がるエリア。

雪の女王であるエルサが雪や氷を操る魔法の力を受け入れ、映画が幕を閉じた後の幸せな世界です。

暖かさを取り戻し、祝福ムードに包まれたアレンデール王国を訪れることができます。

村の奥には、いくつもの滝が流れる雪の積もった山々がそびえており、遠くに見えるノースマウンテンの山頂付近は雪に覆わ れ、エルサの氷の宮殿が誇らしげに輝いています。

日本語で歌い、リズムに合わせて動くエルサなど複数の新しいオーディオ・アニマトロニクスのフィギュアも!

©Disney

『アナと雪の女王』をモチーフにしたアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」

ボートに乗って、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界を体験することができます。

トロールの長であるパビーが、二人の子どものトロールにアナとエルサの物語を語り始めると、彼の魔法によって姉妹の子どもの頃の思い出が淡い色の光とともによみがえり、ゲストを映画の物語の中へと引き込みます。

©Disney

ゲストは、「雪だるまつくろう」や「生まれてはじめて」、アナとハンスが大きな時計台の上で歌う「とびら開けて」など、映画の名曲に合わせて旅をします。

エルサが向かったノースマウンテンでは、エルサが「レット・イット・ゴー~ありのままで~」を歌い、魔法の力で氷の宮殿を築いていきます。

そして、迎えるクライマックスでは、襲いかかるハンスからエルサを守ろうとしたアナが凍りついてしまいます。

エルサは凍りついたアナを救い、心を通わせることができるのでしょうか。

※「アナとエルサのフローズンジャーニー」は、大和ハウス工業株式会社が提供します。

また、このエリアには、アナとエルサ2人の姉妹の心温まるストーリーをめぐるアトラクションと、美しい雪山のふもとにあるアレンデール城の中にレストランが導入されます。

『アナと雪の女王』の物語を追体験!

東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」内、『アナと雪の女王』エリアのアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」の紹介でした。

※画像は全てイメージです

©Disney

