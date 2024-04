映画や人気ドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」に出演し、今やハリウッドで最も注目を浴びる若手俳優の1人であるシドニー・スウィーニー。そんな彼女のルックスや演技を酷評したハリウッドのプロデューサーに対し、スウィーニー側の代理人が怒りの声明を発表した。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 12: Sydney Sweeney at the Red-Carpet World Premiere of Columbia Pictures’ MADAME WEB at the Regency Village Westwood Theater on February 12, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Stewart Cook/Getty Images for Sony Pictures)

スウィーニーに対して「美人じゃないし、演技もできない」と中傷したのは、『戦慄の絆』(1988)や『花嫁のパパ』シリーズなどを手がけたベテラン・プロデューサー、キャロル・バウムだ。この件は、米の報道で明らかとなった。

米New York Timesの映画評論家との対談の中で、「今、誰もが愛する女優がいます。それはシドニー・スウィーニーです。私はシドニー・スウィーニーのことを理解できません」と語り始めたバウム。「彼女が何者なのか、なぜ皆が彼女を話題にしているのか知りたかった」ため、飛行機の中でスウィーニー主演のロマコメ映画『恋するプリテンダー』(2023)を観たのだそう。同作についても、「観るに堪えない映画」とこき下ろしている。

また、南カリフォルニア大学の非常勤講師を務めるバウムは、自身のクラスでもスウィーニーをやり玉に挙げていた模様。その時の様子を、次のように語った。

「私はクラスで、“この娘(スウィーニー)について説明して下さい。彼女は美人じゃないし、演技もできない。なぜ彼女がこんなにホットと言われているのか?”と聞いたんです。誰も答えられませんでした。」

こうした中傷コメントを受けて、スウィーニーの代理人はバウムに反撃。米に次の声明を発表した。

「専門知識と経験を共有する立場にある女性が、他の女性を攻撃することを選ぶとは、なんと悲しいことでしょう。もしそれが、彼女がこの業界で何十年も学んできたことで、学生たちに教えるべき適切な内容だと感じているなら、それは恥ずべきことです。他の女性プロデューサーへの不当な中傷は、バウムさんの人柄について多くを物語っています。」

Varietyによれば、これに対してバウムの代理人は「すぐにコメント要請に応じなかった」とのこと。一方、米は、バウムは「すでにこの件に関して後悔の念を表明」しており、「当初のコメントをしなければよかったと思っている」と伝えている。

ちなみに、バウムが酷評した『恋するプリテンダー』は、世界で2億1800万ドルの興行収入を記録するサプライズ・ヒットとなった。スウィーニーは同作に続いて製作・主演を務めるホラー映画『Immacurate(原題)』が控えており、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中だ。



Source:,

The post first appeared on .