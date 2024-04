くら寿司が展開しているスイーツブランド「KURA ROYAL」

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツを提供しています。

そんなくら寿司のスイーツに、2024年の春を彩る新作スイーツが登場!

くら寿司「KURA ROYAL」2024年春スイーツ

販売店舗:全国のくら寿司店舗

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」から新商品が登場。

今回注目の旬のいちごを使った「ショートケーキカップパフェ」は、いちご好きにはたまらないスイーツです。

ほかにも、食後にぴったりのスイーツがラインナップされています。

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了です

ショートケーキカップパフェ

販売期間:2024年4月5日(金)〜4月26日(金)

価格:690円

トッピング(上から順に):いちご1/2カット・いちごダイス・バニラアイス・ミルクホイップ・クランブルクッキー・いちごクリーム・カットスポンジ・マスカルポーネムース・粒々いちごソース

ショートケーキの定番であるいちご・スポンジ生地・ミルクホイップに加えて、マスカルポーネムースを使用することで軽い味わいに仕上げた「ショートケーキカップパフェ」

トッピングのバニラアイスと一緒に食べることで、満足感の高い一品に。

フレッシュいちごだけでなく、いちごダイスやいちごクリーム、粒々いちごソースなどよりいちご感を楽しめる層も魅力的。

味わいだけでなく、春らしい色合いで、見た目も楽しめるスイーツです☆

※持ち帰り不可

※各店舗1日数量限定

※「くら寿司グローバル旗艦店原宿」では取り扱いしていません

米粉のガトーショコラ

販売期間:2024年4月5日(金)〜5月9日(木)

価格:250円

小麦を使わず、米粉で作ったガトーショコラ。

小麦を含めたアレルギー8品目フリーで、チョコパウダーとココアパウダーを併用し、濃厚なチョコレート感に仕上げています。

独自のホイップ製法でふんわり・しっとり食感のガトーショコラが楽しめるスイーツです!

キャロットケーキ〜青森県産・雪下人参使用〜

販売期間:2024年4月5日(金)〜5月9日(木)

価格:280円

「雪の下人参」という、豪雪地域で栽培したにんじんを使用したキャロットケーキも登場します。

雪の下で越冬させることにより、通常のにんじんより甘みが強くなることが特徴。

にんじんの甘みとシナモンの香りがクセになる味わいです☆

プレミアムカスタードプリン

販売期間:2024年4月5日(金)〜5月9日(木)

価格:250円 ※持ち帰り不可

北海道産の生クリームを使用した「プレミアムカスタードプリン」

なめらかな舌触りとしっかりとした食感、卵のコクを楽しめるスイーツ。

トッピングのほろ苦いカラメルソースや、軽いくちどけのホイップクリームとの相性も抜群です!

夢のふわ雪シリーズ かき氷

販売期間:2024年4月5日(金)〜

価格:各400円

2024年4月5日より、夢のふわ雪シリーズが復活!

天然水を長時間かけて冷やして作る、純度の高いかき氷専用の氷を使用高級かき氷機で削り、従来のかき氷よりもきめ細かく「ふわふわとした雪」のような口どけを実現。

注文が入ってから1つずつ丁寧に作るかき氷は絶品です☆

※一部店舗では価格が異なります

※持ち帰り可

※「くら寿司グローバル旗艦店原宿」では取り扱いしていません

※「夢のふわ雪®」はくら寿司の登録商標です

※「豊潤いちご」「マンゴー」は「練乳あり/なし」が選べます(以下商品画像は「練乳あり」)

夢のふわ雪 豊潤いちご

いちごの果肉をふんだんに使用したシロップをかけた「豊潤いちご」

シロップは丁寧にかき混ぜて具材感が残るよう仕上げ、いちご本来の芳醇な甘みと豊かな香りが楽しめる味です!

夢のふわ雪 マンゴー

爽やかな黄色が特徴的なマンゴーソースは、少しずつ暖かくなってきた春にもぴったり。

濃厚な味わいだけではなく、適度な酸味で、後味さっぱりとした食べやすいかき氷です☆

くら寿司「KURA ROYAL」2024年春スイーツの紹介でした。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

※特別価格は2024年4月5日(金)〜5月6日(月)での販売価格、一部店舗では価格が異なります

